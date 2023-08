Unfallursache wohl ein Radbruch

Die Untersuchungen zum Zugunglück dauern immer noch an. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittlerinnen und Ermittler aber davon aus, dass ein Radbruch zum Unfall geführt hat. Sie haben einige Kilometer vor dem Unfallort in Faido (TI) Fragmente eines Rads und Entgleisungsspuren gefunden. Recherchen von CH Media zeigen, dass das Bundesamt für Verkehr schon 2019 vor Schäden an Güterzügen warnte.