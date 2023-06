Übernahme Prominente Investoren-Gruppe kauft die Mineralquellen Adelboden AG Das Traditionsunternehmen Mineralquellen Adelboden AG wird von der AQVA Holding AG geschluckt. Daran beteiligt sind die fünf Schweizer Sportler Roman Josi, Mark Streit, Yann Sommer, Christian Stucki und Severin Lüthi.

Die AQVA Holding AG übernimmt per sofort die Mineralquellen Adelboden AG und somit die einzige Mineralwasserquelle im Kanton Bern. Die aktuelle Besitzerin der Mineralquellen Adelboden, das örtliche Licht- und Wasserwerk Adelboden AG, verkauft die Quellen an die AQVA Holding AG - eine Holding mit prominenten Investoren. Zu diesen gehören Hockey-Spieler Roman Josi, Mark Streit, Nati-Goalie Yann Sommer, Schwingerkönig Christian Stucki sowie Severin Lüthi.

Schwingerkönig Christian Stucki ist einer der fünf prominenten Investoren der AQVA Holding AG. Bild: swiss-image.ch

Wie verschiedenen Medien berichten, möchte such die bisherige Besitzerin in Zukunft auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und gibt daher den Betrieb der Mineralquellen Adelboden AG ab. Weiter heisst es, dass die Adelboden AG Schweizer Investoren mit Bezug zur Region und der nötigen Strahlkraft für den nächsten Wachstumsschritt gesucht habe. Diese wurden mit der in der AQVA Holding AG gefunden. (cam)