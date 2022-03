Ukraine-Krieg Zugeschaltet aus Kiew: Selenski dankt der Schweiz und ihrer Bevölkerung – und wiederholt Kritik an Nestlé Zum dritten Mal in Folge wird am Samstag in Bern gegen den Ukraine-Krieg demonstriert. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski dankt dabei in einer zugeschalteten Rede aus Kiew der Schweiz und ihrer Bevölkerung für die «Unterstützung in dieser schweren Zeit».

Auf dem Bundesplatz in Bern protestieren am Samstag tausende Menschen gegen den Krieg in der Ukraine. Bild: Samuel Thomi

Am Samstag rufen die ukrainische Botschaft in der Schweiz und der Ukrainische Verein Bern auf dem Bundesplatz auf zur Friedenskundgebung gegen den russischen Angriff auf. Dabei sprach auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski zur Schweiz und den Tausenden von Teilnehmenden der Demonstration. «Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung, das ist in dieser Zeit besonders wichtig», sagte Selenski. Ausdrücklich dankte er dem Bankenland dabei aber auch für die Übernahme der EU-Sanktionen und das Einfrieren russischer Gelder.

Wolodimir Selenski kritisierte überdies einmal mehr das in der Schweiz ansässige, weltweit tätige Unternehmen Nestlé. «Dieses will Russland nicht verlassen und beteiligt sich damit nicht an den Sanktionen», wiederholte der ukrainische Präsident seine bereits im Verlauf der vergangenen Woche geäusserte Kritik an dem Nahrungsmittelkonzern. Schliesslich schloss Selenski seine online übertragene, von einem Dolmetscher auf Deutsch übersetzten Gruss- und Dankesrede aus Kiew mit den Worten: «Ich danke Ihnen, danke der Schweiz, es lebe die Ukraine!»

Cassis: «Wir sind tief beeindruckt von der Entschlossenheit»

Bundespräsident Ignazio Cassis hatte zuvor in einem Grusswort auf dem Bundesplatz dem «lieben Wolodimir» für seinen Freiheitskampf gedankt. «Wir sind beeindruckt, wie ihr Grundwerte der freien Welt verteidigt, die auch unsere Grundwerte sind», sagte der Aussenminister. Die Schweriz helfe im Rahmen ihrer humanitären Tradition. «Wir lassen die Ukraine nicht alleine.» Und Cassis ergänzte an Selenski gerichtet, er sei «beeindruckt von der Entschlossenheit, wie ihr gegen diese Unterdrückung bekämpft». Die Veranstaltung stand unter dem Motto «Solidarität mit der Ukraine. Stoppt den Krieg jetzt!»

Der Bundesplatz ist gefüllt mit tausenden von Demonstrierenden. «Was in der Ukraine geschieht, kann überall passieren», riefen die Organisatoren der Menge zu. «We are all one!» Und der ukrainische Botschafter sagte: «Heute ist der 25. Tag unseres Kampfes für die Freiheit der Ukraine und der ganzen restlichen Welt», so Artem Rybchenko. «Ich danke dem Schweizer Volk und allen Politikern für die Solidarität.»

💙💛 19.März 2022 um 15.00 Uhr am BUNDESPLATZ die grösste Veranstaltung der Unterstützung der UKRAINE!!! 🇺🇦 pic.twitter.com/MQyqNO5ESj — UKR Embassy in CHE (@UKRinCHE) March 18, 2022

«Krieg gehört nicht zu unserer Welt», sagte Alec von Graffenried in seiner Rede an die Demonstrierenden und die Bevölkerung in der Ukraine gerichtet. Putin und seine Schergen hätten diesen Krieg vom Zaun gerissen, so der Berner Stadtpräsident. «Und es ist auch bereits klar, wer ihn verlieren wird», sagte er an die Adresse des russischen Präsidenten. Putin habe das russische Volk dabei als Geisel genommen.

Bereits an den vergangenen drei Samstagen haben unter anderem in Bern jeweils Kundgebungen mit 10'000 bis 20'000 Personen gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine stattgefunden. In Zürich gingen teilweise sogar bis zu 40'000 Menschen gegen den Krieg auf die Strasse. Alle Kundgebungen in der Schweiz sind bislang friedlich verlaufen.

