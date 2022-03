Keystone-SDA

Kundgebung 5000 Personen protestierten in Bern gegen Ukraine-Krieg Am Samstag versammelten sich Tausende Menschen in Bern zu einer bewilligten Friedenskundgebung. Bereits vor zwei Wochen kam es in der Hauptstadt zu einer grossen Demo gegen den Krieg in der Ukraine.

In Bern fand am Samstagnachmittag eine bewilligte Kundgebung gegen den Ukraine-Krieg statt. Zur Demonstration unter dem Motto «Kein Erdgas, kein Krieg – für militärische und fossile Abrüstung!» aufgerufen hat eine Allianz aus SP, Grünen, Jungsozialisten, Jungen Grünen, der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee GSoA und Klimastreik Bern. Gemäss Angaben der GsoA zählte die Demo 5000 Personen.

Die Demonstranten forderten unter anderem einen Importstopp von russischem Gas. Keystone

Die Teilnehmenden protestierten gegen die Abhängigkeit der Schweiz von fossilen Energien und für eine «friedliche und nachhaltige Zukunft». Dabei forderten sie den Stopp von Import und Handel von russischem Gas und schärfere Regelungen für den Schweizer Finanzplatz, wie die GsoA mitteilte.

Wieder Tausende in Bern auf der Strasse gegen Putins Krieg! 🌹

Heute: Kein Erdgas! Kein Krieg!#Ukraine️ pic.twitter.com/QWjXslVlIr — JUSO Schweiz (@JusoSchweiz) March 12, 2022

Bereits vor zwei Wochen gingen in Bern, aber auch in Genf und Basel Tausende auf die Strasse, um gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine zu protestieren. Alleine in Bern sollen laut der Kantonspolizei 10’000 Menschen an der Kundgebung teilgenommen haben. (dpo)