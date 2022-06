Ukraine-Geflüchtete Neue Regelung: SEM kann Schutzstatus S widerrufen – unter diesen Bedingungen «Bei ausgedehnten Heimatreisen» kann das SEM den Schutzstatus S aufheben. Dies droht Geflüchteten, die sich mehr als 15 Tage pro Quartal in der Ukraine aufhalten.

Ukrainische Geflüchtete dürfen nicht mehr als 15 Tage pro Quartal in der Ukraine verbringen – sonst müssen sie um den Schutzstatus S in der Schweiz bangen. Keystone

Schnelle und unbürokratische Hilfe: So lautete bisher das Credo in Bezug auf die ukrainischen Geflüchteten in der Schweiz. Sie dürfen denn auch grundsätzlich in die Heimat und wieder zurück in die Schweiz reisen. Nun kommen jedoch die ersten Einschränkungen. Wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Donnerstag mitteilt, soll künftig eine Aufhebung des Schutzstatus S möglich sein. Dies, wenn sich ukrainische Geflüchtete mehr als 15 Tage pro Quartal in der Ukraine aufhalten.

Ebenso droht ein Widerruf des Schutzstatus S, wenn sich Geflüchtete mehr als zwei Monate in einem anderen Land als der Schweiz aufhalten – und «das SEM davon ausgehen kann, dass sie ihren Lebensmittelpunkt in dieses Land verschoben haben», heisst es weiter. Falls einer Person bereits ein Schutzstatus in einem anderen Schengen-Staat gewährt wurde, erhält diese ebenfalls keinen Schutzstatus S in der Schweiz.

Wenn die Geflüchteten «zwingende Gründe» für den längeren Aufenthalt in der Heimat nachweisen können – etwa den Besuch eines schwer erkrankten nahen Familienangehörigen – soll eine Ausnahme gemacht werden. Ebenso, wenn sie «Abklärungen oder Vorbereitungen für eine definitive Rückkehr in die Ukraine getroffen haben», wie das SEM schreibt.

Campax fordert Schutzstatus S für Geflüchtete ohne ukrainischen Pass

Eine Ausweitung des Schutzstatus S auf alle Geflüchteten aus der Ukraine fordert dagegen die Kampagnenorganisation Campax. Auch Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet, die keinen ukrainischen Pass haben, müssten den Schutzstatus S erhalten. So steht es in einer Petition mit 5300 Unterschriften, die Campax am Donnerstag an die Bundeskanzlei überreichte.

Es dürfe nicht sein, dass Menschen aus der Ukraine, die keine Papiere mit sich führen, in die Ukraine zurück müssen. «Diese Diskriminierung widerspricht jeglicher Solidarität, mit der sich die Schweiz seit dem Beginn des Ukrainekriegs brüstet», schreibt Campax am Donnerstag in einer Mitteilung.

Neuer Schutzstatus für alle Geflüchteten: Das fordert nun auch Caritas

Eine Ungleichbehandlung bemängelt auch das Hilfswerk Caritas Schweiz. Und zwar zwischen den ukrainischen Geflüchteten mit Schutzstatus S und anderen Geflüchteten aus Kriegsgebieten, die in der Schweiz den F-Ausweis als «vorläufig Aufgenommene» haben. «Vorläufig Aufgenommene sind klar benachteiligt», schreibt Caritas am Donnerstag in einer Mitteilung. Deshalb fordert das Hilfswerk – wie schon die Flüchtlingshilfe Schweiz – die Abschaffung des F-Status zugunsten eines neuen Schutzstatus.

Der neue Schutzstatus soll laut Caritas sowohl bei ordentlichen Asylverfahren als auch bei der raschen Kollektivaufnahme eingesetzt werden. Primär solle «die Schutzbedürftigkeit von Menschen aus Kriegs- und Gewaltsituationen anerkannt und ihnen dieselben Rechte wie anerkannten Flüchtlingen (Status B) gewährt» werden.

Wenn eine Rückkehr ins Heimatland nach zwei Jahren unmöglich sei, solle eine Aufenthaltsbewilligung B erteilt werden. Dies solle auch für die Ukraine-Geflüchteten mit Schutzstatus S gelten. Auch deren Situation will die Caritas verbessern, da «die Erfahrungen der ersten Monate Mängel in der Existenzsicherung und den Integrationsmassnahmen» zeigen würden. So solle etwa die einmalige Integrationspauschale vom Bund an die Kantone erhöht und bei mindestens 18'000 Franken fixiert werden, fordert die Caritas.