Ukraine-Krieg SVP lehnt Sanktionen ab und fordert zusätzliche 2 Milliarden Franken für Schweizer Armee Nach der russischen Offensive in der Ukraine will die SVP die Ausgaben für die Verteidigung und Armee erhöhen. Sanktionen gegen Russland lehnt sie nach wie vor entschieden ab.

20'000 zusätzliche Armeeangehörige: Die SVP fordert eine Aufstockung des Truppenbestandes. (Symbolbild) Keystone

Die EU hat am Montag ihre Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft gesetzt. Transaktionen mit dem Finanzinstitut werden verboten und die Vermögenswerte der Bank in der EU eingefroren. Geplant ist auch der Ausschluss russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift.

Mittlerweile fordern alle grossen Schweizer Parteien die direkte Übernahme der EU-Sanktionen - mit Ausnahme der SVP. Fraktionspräsident Thomas Aeschi zeigte sich am Montag vor den Medien «bestürzt» über den Krieg und forderte einen Waffenstillstand. Aber: «Die SVP lehnt eine dynamische Übernahme von Sanktionen entschieden ab.»

Als neutrales Land sei die Schweiz dazu verpflichtet, keine der Konfliktparteien einseitig zu bevorteilen. Stattdessen soll das Aussendepartement EDA eine Friedenskonferenz auf Schweizer Boden anbieten.

20'000 neue Armeeangehörige

Weiter forderten die SVP-Parlamentarier im Zuge des Krieges eine deutliche Erhöhung der Verteidigungs- und Armeeausgaben. «Die SVP ist tief besorgt, dass die Sicherheit der Schweiz nicht mehr garantiert ist», so Aeschi. Deshalb soll der Bundesrat in einer ersten Phase für die Armee jährlich 7 Milliarden Franken bereitstellen, also 2 Milliarden mehr als heute.

Überdies soll der Armeebestand um weitere 20‘000 Angehörige aufgestockt werden. «Das würde den Handlungsspielraum der Armee erweitern», sagte der Berner Ständerat Werner Salzmann. Er kritisierte, dass die Armee seit den 1990er-Jahren sukzessive runtergefahren worden sei und im Gegensatz dazu die Anzahl der Zivildienstleistenden zugenommen habe. «Dieser Prozess muss gestoppt werden», so Salzmann.

Gemäss dem Schaffhauser Nationalrat Thomas Hurter hat der Krieg in der Ukraine gezeigt, wie wichtig es ist, eine eigene Armee zu haben. Deshalb forderte er, dass die Bereitschaft der F/A-18 Kampfflugzeuge erhöht und das Programm zu den F-35 Jets «ohne Verzögerung» durchgeführt wird.

Auch die FDP blies am Montag ins gleiche Horn. In einer Mitteilung forderte die Partei eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf ein Prozent des Schweizer Bruttoinlandproduktes «beziehungsweise 7 Milliarden Franken pro Jahr», wie sie verlauten liess.