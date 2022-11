Ukraine-Krieg Ukrainer können bleiben: Schweiz verlängert Schutzstatus S bis 2024 Die Schweiz bietet geflüchteten Menschen aus der Ukraine auch nächstes Jahr Schutz. Der Bundesrat verlängert den Schutzstatus S bis März 2024. Das schaffe auch Planungssicherheit für die Kantone, argumentiert er.

Integration auf allen Ebenen: Eine Willkommensnachricht an einer Schweizer Schule. Keystone

Die russische Invasion in die Ukraine hatte im Frühling viele Menschen in die Flucht getrieben. Innerhalb von zwei Wochen verliessen über zwei Millionen Menschen das Land. Auch hierzulande trafen täglich neue Flüchtlinge ein. Die Schweiz bot unbürokratisch Schutz an und aktivierte Mitte März den Schutzstatus S.

Daran wird sich vorerst auch nichts ändern. Weil sich die Lage in der Ukraine auf absehbare Zeit nicht bessert, hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen, den Schutzstatus um ein weiteres Jahr zu verlängern. Konkret wird dieser nicht vor dem 4. März 2024 aufgehoben, ausser die Situation ändert sich bis dahin grundlegend, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) in einer Mitteilung betont.

Bundesrat schafft Planungssicherheit

Der Bundesrat würde den Schutzstatus nach eigenen Angaben nur aufheben, wenn «eine schwere allgemeine Gefährdung» in der Ukraine nicht mehr gegeben sei. Das ist heute nicht der Fall: «Nach wie vor muss auf dem gesamten Staatsgebiet der Ukraine mit kriegerischen Handlungen gerechnet werden.»

Aus seiner Sicht schafft der Bundesrat mit der früheren Verlängerung des Schutzstatus S «Klarheit für die Schutzsuchenden, die Kantone, Gemeinden und die Arbeitgeber». Die Schweiz folgt dabei – wie so oft – der Europäischen Union. Diese hatte bereits Mitte Oktober signalisiert, den vorübergehenden Schutz bis Frühjahr 2024 zu verlängern.

Kritik am Schutzstatus S

Der Bundesrat erteilt damit auch Forderungen aus der Politik eine Absage. So schlug die SVP vor, den Schutzstatus S auf die besonders umkämpfte Ostukraine zu beschränken. In der Herbstsession lief sie mit diesem Ansinnen auf.

Kritik kam aber auch vom Gemeindeverband. Dieser regte an, die Vergabe des Schutzstatus S auf Personen zu beschränken, «die unmittelbar an Leib und Leben bedroht sind». Zu prüfen sei auch die Einführung von festen Kontingenten und regionale Einschränkungen auf besonders gefährdete Regionen, heisst es in einer Stellungnahme.

Im Nachgang der Balkankriege geschaffen

Nicht gerüttelt wird auch an den Unterstützungsleistungen für Personen mit Schutzstatus S. Der Bund beteiligt sich weiterhin mit 3000 Franken pro Kopf und Jahr. Dieses Geld ist in erster Linie für Sprachkurse gedacht, damit Ukrainerinnen und Ukrainer rasch eine Arbeit aufnehmen und am sozialen Leben teilnehmen können. Diese Unterstützung habe sich bewährt, betont der Bundesrat. Bislang haben 67’000 Menschen aus der Ukraine in der Schweiz Schutz erhalten.

Der Schutzstatus S garantiert den Zugang zu Sozialleistungen, Gesundheitsversorgung, zum Arbeitsmarkt und auch zur Schule. Möglich ist auch ein Nachzug von Familienangehörigen. Konkret können geschützte Personen sofort eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Erlaubt ist auch eine selbstständige Erwerbstätigkeit.

Der Schutzstatus S wurde im Nachgang zu den Balkankriegen in den 1990er-Jahren geschaffen. Trotzdem existierte er bislang nur auf dem Papier. Zur Anwendung kam er bisher nie. Er zielt darauf ab, «Personen zu schützen, solange sie einer ernsten allgemeinen Gefahr ausgesetzt sind, insbesondere während eines Krieges oder Bürgerkriegs oder in Situationen allgemeiner Gewalt».