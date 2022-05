Umwelt Obstverband will mit Branchenprogramm nachhaltiger werden – Umweltschützer sind skeptisch Mithilfe eines Nachhaltigkeitsprogramms soll die Obstbranche umweltschonender werden. Damit will der Obstverband einen wichtigen Beitrag zur Pestizid-Reduktion leisten. Für die Naturschutzorganisation Birdlife stellen sich aber einige Fragen.

Das Branchenprogramm soll die Obstproduktion nachhaltiger und umweltschonender machen. Umweltschützer sind nicht ganz überzeugt davon. Keystone

«Nachhaltigkeit Früchte» – so lautet das Programm des Schweizer Obstverbandes, mit dem die einheimische Kernobstproduktion nachhaltiger und umweltschonender werden soll. Auf die Details dazu haben sich der Obstverband und Swisscofel, der Verband des Schweizerischen Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhandels, im Februar geeinigt.

Die Branchenlösung ist national ausgerichtet und funktioniert nach einem Punktesystem: Aus einem Katalog von 92 Nachhaltigkeitsmassnahmen müssen die Landwirte 17 Massnahmen obligatorisch umsetzen. Die übrigen 75 Massnahmen sind frei wählbar, wie der Internetseite des Obstverbandes zu entnehmen ist.

Je nach Massnahme erhalten die Bauern eine gewisse Anzahl an Punkten. Beispielsweise ergibt der Einsatz von ausschliesslich raubmilbenschonenden Pflanzenschutzmitteln vier Punkte. Reduzieren die Obstbauern den Abdrift von Pestiziden mit sogenannten Pufferzonen, gibt es sechs Punkte aufs Konto. So müssen in neun definierten Handlungsfeldern wie Pflanzenschutz, Wassernutzung und Biodiversität eine Mindestanzahl an Punkten erreicht werden. Total müssen die Landwirte 30 Punkte erzielen.

Verband ist zufrieden mit der Beteiligung

Die Unterstützung innerhalb der Branche für das Programm ist laut dem Obstverband gross. Bereits jetzt wird «auf mehr als 85 Prozent der Schweizer Kernobstfläche» gemäss den neuen Anforderungen produziert, wie der Verband kürzlich Woche verlauten liess. Die «rekordhohe Beteiligung» am Programm zeigt nach Ansicht von Jimmy Mariéthoz, Direktor des Obstverbandes, den Willen der Obstproduzenten, die Zukunft «aktiv anzugehen und noch nachhaltiger zu produzieren».

Auch für die Bauern sollen sich die Massnahmen bezahlt machen. Für den zusätzlichen Aufwand werden die Produzentinnen und Produzenten gemäss dem Obstverband mit 6 Rappen pro Kilogramm Kernobst entschädigt. Dieser Mehrerlös gelte für Äpfel und Birnen der ersten und zweiten Klasse.

Branche leistet Beitrag, um Pestizide zu reduzieren

Aus der Sicht des Obstverbandes leistet die Branche somit einen «wichtigen Beitrag» für die vom Parlament beschlossene Reduktion des Pestizideinsatzes. Zur Erinnerung: Nach zähem Ringen hat das Parlament vor gut einem Jahr eine Art inoffiziellen Gegenvorschlag zur Trinkwasserinitiative verabschiedet. Es legte unter anderem fest, wie stark die Risiken durch Pestizide sinken sollen.

Mit welchen Massnahmen die Reduktion erreicht werden sollte, überliess das Parlament dem Bundesrat. Dieser hat im April über die konkrete Umsetzung entschieden – und stiess in einzelnen Punkten beim Schweizer Bauernverband auf wenig Gegenliebe.

Von den Kleinbauern gibt es Lob

Der Obstverband sieht sich in Punkto Pestizidreduktion auf dem richtigen Weg. Eine Sprecherin betont auf Nachfrage von CH Media, dass das mit dem Handel vereinbarte Branchenprogramm gar «in vielen anderen Bereichen der Nachhaltigkeit massiv über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht».

Die Bemühungen der Obstbaubranche goutiert auch die Kleinbauern-Vereinigung. Diese unterstützte im vergangenen Jahr im Gegensatz zum Obstverband die Pestizidinitiative. Die nun beschlossenen Massnahmen der Obstbranche sind laut Barbara Küttel ein «wichtiger Schritt und gehen in eine Richtung, die wir begrüssen», wie die Co-Geschäftsleiterin der Kleinbauern auf Anfrage schreibt.

Der Kriterienkatalog sei «sehr umfassend» und berücksichtige neben den umweltbezogenen Kriterien auch soziale Faktoren oder den Aufbau von Wissen. Wichtig ist gemäss Küttel auch, dass die Verwendung alternativer Mittel aus dem biologischen Anbau als Alternative zu den synthetischen Pestiziden gefördert werden.

Birdlife: Massnahmen sind zu wenig konkret

Weniger enthusiastisch über das Nachhaltigkeitsprogramm der Obstbranche zeigt sich Birdlife Schweiz. Ein Sprecher der Naturschutzorganisation sagt gegenüber CH Media, dass viele der anrechenbaren Massnahmen «aus der Perspektive einer nachhaltigen und standortangepassten Produktion selbstverständlich» und in der Ausgestaltung «zu wenig konkret» sind.

Zudem sind aus Sicht von Birdlife die Massnahmen sehr stark aus der Produktions-Perspektive gedacht. Insgesamt handle es sich beim Programm des Obstverbandes «um einen äusserst niederschwelligen Standard, der wohl von den allermeisten Betrieben ohne Zusatzaufwand und somit auch ohne Zusatznutzen erbracht werden kann.»

Birdlife zeigt Alternative auf

Dass es auch anders ginge, zeige etwa das Programm Obstgarten Farnsberg im Baselbieter Tafeljura. Hier fördert Birdlife laut eigenen Angaben zusammen mit 25 Landwirten Hochstamm-Obstgärten mit möglichst vielfältigem Unternutzen, Blumenwiesen, Weiden und anderen naturnahen Elementen.

Der Sprecher von Birdlife räumt indes ein, dass eine abschliessende Beurteilung über das Programm derzeit noch nicht möglich sei. Alles in allem sei es ein «kleiner Schritt in die richtige Richtung», auch wenn die Ökologie im Prinzip Nachhaltigkeit noch zu wenig berücksichtigt werde.