Wahlen Berner SP scheitert mit Angriff auf die bürgerliche Kantonsregierung Astrid Bärtschi verteidigt für die «Mitte» den Sitz der abtretenden Beatrice Simon. Der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr (SP) kann für Rot-Grün keinen vierten Sitz erobern. Die Berner Kantonsregierung bleibt damit bürgerlich.

Der neugewählte Berner Regierungsrat mit seinem neuen Mitglied Astrid Bärtschi von der «Mitte» – selbstredend in der Mitte. Keystone

Die Berner Kantonsregierung bleibt bürgerlich dominiert. Der Versuch der Linken, im Regierungsrat wiederum eine rot-grüne Mehrheit zu installieren, fand am Sonntag beim Stimmvolk keine Mehrheit. Für die abtretende BDP-Mitgründerin Beatrice Simon (inzwischen «Mitte») wurde Astrid Bärtschi gewählt. In der siebenköpfigen Regierung bleibt die Sitzverteilung damit bei je zwei SVP- und SP-Vertretern sowie je einer Vertretung von Mitte, FDP und Grünen. Gewählt sind neben Bärtschi die Bisherigen Pierre Alain Schnegg, Christoph Neuhaus (beide SVP), Philippe Müller (FDP), Christoph Ammann und Evi Allemann (beide SP) sowie Christine Häsler (Grüne).

Für eine rot-grüne Mehrheit hätte der dritte Kandidat der SP sorgen sollen. Erich Fehr, der Stadtpräsident von Biel, landete mit 87’765 Stimmen am Sonntag allerdings auf dem 8. Platz. Auf den 7. Rang zu Christoph Neuhaus hatte der 53-Jährige rund 15'000 Stimmen Rückstand, auf Bärtschi fehlten ihm mehr als 20'000 Stimmen. In seinem eigenen Wahlkreis Biel lag Fehr zwar 2200 Stimmen vor Bärtschi. Die ehemalige BDP-Generalsekretärin konnte sich in den ländlicheren Wahlkreisen aber einen soliden Vorsprung verschaffen. Selbst in Biel musste sich der Stadtpräsident trotz Heimvorteil geschlagen geben: Vor ihm rangierten mit knappem Vorsprung Evi Allemann und Christine Häsler.

«Grosse Solidarität unter den Bürgerlichen»

Mirjam Veglio, Co-Präsidentin der Berner SP, gab gegenüber SRF unumwunden zu, «dass wir uns hier schon mehr erhofft hätten». Auch im Berner Jura konnte Fehr nicht entscheidend punkten – war er als perfekt bilinguer Kandidat doch auch mit Blick auf welsche Stimmen aufgestellt worden. Warum Fehrs Resultat nicht besser ausfiel, wollte Veglio nicht kommentieren. Das müsse nun erst analysiert werden. Fehr zeigte sich derweil vorab enttäuscht von seinem schlechten Abschneiden. «Natürlich hatte ich mir mehr erhofft», sagte der Bieler.

Er wehrte sich aber dagegen, dass ihm die Resultate in seinem und den umliegenden Wahlkreisen als schlecht ausgelegt werden. «In Biel hatten die beiden linken Frauen die Nase vorn. Das entspricht dem Stimmverhalten unserer Wählerschaft. Aber die Abstände waren knapp», sagte Erich Fehr. Er glaube auch nicht, dass ihm zum Verhängnis wurde, dass er ein Mann und keine Frau ist, wie er gegenüber SRF sagte. Gespielt habe dagegen «die Solidarität unter den Bürgerlichen», so Fehr.

Ein «grosser Stein» sei ihr vom Herzen gefallen, sagte denn auch die frischgewählte Astrid Bärtschi. «Es ist ein super Resultat», jubelte die «Mitte»-Frau. Es habe ihr sicherlich geholfen, dass die Stimmbevölkerung sich offenbar eine «gewisse Stabilität» wünscht und keinen Machtwechsel im Regierungsrat. Bärtschi lag sogar noch vor dem bisherigen Christoph Neuhaus. Das habe sie so nicht erwartet, sagte die «Mitte»-Politikerin zu SRF. Während die Linken sagten, dass sie nun das Resultat analysieren «müssten», meinte Bärtschi, dass es bei ihr eher ein «dürfen» sei.

Schnegg verbessert sein Resultat deutlich

Grund zur Freude hatte am Sonntag auch Pierre Alain Schnegg. «Ich war sehr präsent während der letzten Zeit», sagte der wiedergewählte Regierungsrat dem Radio SRF. Er freute sich über sein gutes Resultat. Bei den letzten Wahlen vor vier Jahren war der Bernjurassier lediglich auf dem 7. Platz gelandet. Dieses Mal erreichte der SVPler das viertbeste Ergebnis. «Gerade angesichts der neuen Krise wünscht sich die Bevölkerung keine Experimente», ist Schnegg überzeugt.

Das Gesamtergebnis der Berner Regierungsratswahlen kommt dabei nicht unerwartet. Politbeobachter hatten einen Richtungswechsel im zweitgrössten Kanton der Schweiz für unwahrscheinlich gehalten. Zudem traten die Bürgerlichen geschlossen an. Seit 2016 ist der Kanton wieder bürgerlich regiert. «Strukturell ist der Kanton bürgerlich und so ist nun auch das Resultat ausgefallen», kommentiere dann auch SP-Frau Evi Allemann das Scheitern von Genosse Erich Fehr. Dieser gab an, dass er in vier Jahren nicht erneut für eine Wahl zur Verfügung stehe.

Keine Rolle spielten in Bern die Corona-Massnahmenkritiker von Aufrecht Schweiz. Die beiden Kandidaten landeten auf den hinteren Rängen. Auch Casimir von Arx von den Grünliberalen konnte keine Akzente setzen: Er erhielt 41’369 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 31,2 Prozent. Ein zweiter Wahlgang wird damit nicht nötig, alle sieben Erstplatzierten haben das absolute Mehr erreicht – auch Erich Fehr ist über diese Grenze gekommen. Bei den Parlamentswahlen dauerte das Auszählen am Abend noch an. Hier dürften die Bürgerlichen ihre Mehrheit ebenfalls verteidigen.