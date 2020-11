Wahlen in der Stadt Bern Alec von Graffenried schafft erste Hürde zur Wiederwahl als Berner Stapi Alec von Graffenried schafft die erste Hürde zur Wiederwahl als Stadtpräsident von Bern problemlos. Der aktuelle Stapi muss nun allerdings auch als Mitglied der Stadtregierung bestätigt werden.

Alec von Graffenried – hier bei einem Interviewtermin 2018 – schafft die erste Hürde zur Wiederwahl als Stadtpräsident von Bern problemlos.

Sandra Ardizzone

(sat) Der Bisherige dürfte auch der Neue sein: Alec von Graffenried hat am Sonntag die Wahl ums Berner Stadtpräsidium deutlich gewonnen. Für den Vertreter der Grünen votierten 34'930 Bernerinnen und Berner. Er schafft mit 93,5 Prozent das absolute Mehr damit locker bereits im ersten Wahlgang. Auf den einzigen Herausforderer – Videothekar und Aussenseiterkandidat Stefan Theiler – entfielen gerade mal 2413 Stimmen. Weitere 5421 Wahlzettel wurden bei der Stapi-Wahl leer eingelegt. Die Stimmbeteiligung lag bei 50,5 Prozent, wie die Stadt Bern mitteilt.

Alec von Graffenried steht seit vier Jahren an der Spitze der Stadt Bern. Der 58-jährige Jurist und Angestellte eines grossen Baukonzerns wurde damals direkt in die Stadtregierung und ins Stadtpräsidium gewählt. In einer Kampfwahl setzte sich der alt Nationalrat gegen Ursula Wyss durch. Die SP verlor damit das Stadtpräsidium nach Jahrzehnten an die Grünen. Der letzte SP-Stapi – der inzwischen verstorbene Nationalrat Alexander Tschäppät – hatte auf eine Wiederwahl verzichtet.

In Bern stellen rot-grüne Parteien seit 28 Jahren die Mehrheit in der Stadtregierung und im Stadtparlament. Die Resultate der Gemeinderats- und Stadtratswahlen sind derzeit noch ausstehend. Damit Alec von Graffenried vier weitere Jahre Berner Stadtpräsident bleiben kann, muss er auch noch als Mitglied der Stadtregierung wiedergewählt werden. Für diese fünf Sitze ist das Gerangel deutlich grösser – auch zwischen den verschiedenen politischen Lagern.