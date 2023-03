«Weltwoche» first Wegen Interessenkonflikten: Roger Köppel tritt Ende Jahr als Nationalrat der SVP zurück SVP-Nationalrat Roger Köppel hat genug von der aktiven Politik: Der «Weltwoche»-Verleger verzichtet im Herbst auf eine Wiederwahl als Nationalrat. Er will sich auf die Expansion seiner Wochenzeitung konzentrieren.

Kündet auf Ende Jahr seinen Rücktritt als Nationalrat an: «Weltwoche»-Verleger und SVP-Nationalrat Roger Köppel. Claudio Thoma

Nach acht Jahren ist Schluss: Der bei den letzten Wahlen bestgewählte Zürcher Nationalrat Roger Köppel verzichtet im Herbst auf eine Wiederwahl. Das teilte der 57-Jährige am Freitag mit.

«Auf Grund verstärkter unternehmerischer Herausforderungen im Zuge der erfolgreichen Expansion von ‹Weltwoche›-Print und ‹Weltwoche› Online werde ich mein Parlamentsmandat nach zwei Legislaturperioden im Bundeshaus niederlegen und nicht mehr antreten», schreibt Roger Köppel in einer «Mitteilung in eigener Sache» an die Medien.

Die Weiterentwicklung seines Unternehmens erfordere darum seine «volle Aufmerksamkeit». Um damit einhergehenden «Interessenkonflikten zwischen der zusehends internationalen Ausrichtung der Weltwoche und meiner politischen Miliztätigkeit vermeiden» ziehe er sich aus der aktiven Politik zurück. (sat)

