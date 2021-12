Warenhäuser Milliardendeal: Globus-Besitzer schnappen sich britisches Kaufhaus Selfridges Die neuen Globus-Besitzer setzen ihre Einkaufstour fort. Nun übernehmen sie das traditionsreiche, englische Warenhaus Selfridges. Damit positioniert sich das österreichisch-thailändische Konsortium als einer der führenden Luxuswarenhausgruppen.

Die Selfridges Group umfasst 18 Luxuswarenhäuser. Im Bild der Standort an der Oxford Street in London. Keystone

Die thailändische Central Group und die Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko übernehmen die Selfridges Group, wie die beiden Unternehmen am späten Donnerstagabend bekannt gaben. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Nach Informationen der deutschen Nachrichtenagentur DPA soll er im mittleren, einstelligen Milliardenbetrag in Euro liegen.

Mit der Übernahme gehen 18 Luxuswarenhäuser von Selfridges in die Hände des österreichisch-thailändischen Konsortiums über. Dazu zählen die Standorte in London, Manchester und Birmingham, wie auch die niederländische Warenhauskette de Bijenkorf und die irische Brown Thomas Arnotts. Ausserdem sichern sich die Central Group und Signa sämtliche Immobilien der Selfridges Group, darunter etwa den berühmten Standort an der Oxford Street in London.

Globus-Besitzer setzen ihre Strategie fort

Seit 2003 war Selfridges in der Hand der kanadischen Unternehmerfamilie Weston. Nun wird die Kette Teil eines riesigen Kaufhausverbunds. Zu dem zählen bereits KaDeWe in Deutschland, Rinascente in Italien, Illum in Dänemark und Globus. Der Umsatz des neuen, kombinierten Warenhausportfolios betrug im Jahr 2019 5 Milliarden Euro und soll bis 2024 auf mehr als 7 Milliarden Euro wachsen.

Im Februar 2020 war bekannt geworden, dass das Konsortium die Schweizer Warenhauskette Globus übernimmt. Der Kaufpreis soll sich auf eine Milliarde Franken belaufen haben. Globus passe gut in das bestehende Portfolio, argumentierte Vittorio Radice, designierter Verwaltungsratspräsident von Globus, damals. Ziel sei es, Globus zügig zu integrieren, zu repositionieren und zur führenden Luxuswarenhaus-Gruppe der Schweiz zu entwickeln.