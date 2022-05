WEF 2022 Frühlings- statt Winter-WEF: Armee und Polizei müssen umdisponieren Die Armee und die Kantonspolizeien sichern mit einem Grossaufgebot das Weltwirtschaftsforum in Davos. Weil das WEF heuer im Frühling stattfindet, müssen sie ihr Dispositiv ändern. Dabei werfe die veränderte Weltlage ein Schlaglicht auf den Wert der Sicherheit.

Armeeangehörige errichten in Davos Schutzzäune vor dem offiziellen Start des WEF am Montag. Keystone

Nato-Chef Jens Stoltenberg, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko: Sie und viele weitere Gäste aus der Weltwirtschaft und -politik werden am diesjährigen Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos erwartet. Während das Treffen am Montag offiziell startet, haben die Schweizer Armee und Kantonspolizeien ihre Sicherheitsvorbereitungen inzwischen abgeschlossen.

Die innere Sicherheit liegt bei den Kantonen und bedingt wie auch bei den früheren WEF ein schweizweites Polizeidispositiv, wie Walter Schlegel, Kommandant der Bündner Kantonspolizei, am Freitag vor den Medien sagte. «Alle Polizeien der 26 Kantone und grösseren Städte sind bei uns im Einsatz.» Ihre Aufgabe sei es, die Sicherheit der Bevölkerung und Gäste sowie den sicheren Verlauf des Treffens zu gewährleisten. Wie viele Beamte genau im Einsatz sind, wollte Oberst Schlegel aber aus Sicherheitsgründen nicht sagen.

Ursprünglich hätte sich die Elite aus Wirtschaft und Politik im Januar treffen sollen. Doch die Omikron-Variante machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Sie verschoben daher das Jahrestreffen auf kommende Woche. Statt eines Winter-WEF gibt es nun ein Frühlings-WEF. Dies stellt die Einsatzkräfte vor neue Herausforderungen.

Ein neuer Heliport für den Transport von Staatsleuten

«Wir können polizeilich nur begrenzt auf Erfahrungswerte von früheren Winter-WEF zurückgreifen», räumte Polizeikommandant Walter Schlegel ein. Daher mussten die Einsatzkräfte auch einige Änderungen vornehmen. So wird etwa der Flüelapass, der derzeit offen ist, ab Samstagabend gesperrt. «Mit Kontrollen den Pass offenzuhalten, wäre zu aufwendig gewesen», erläutert Schlegel.

Eine weitere Änderung betrifft den Heliport «Lago» am Davosersee. Weil der Boden hier zu weich für die schweren Helikopter sei, wurde der Heliport verschoben. Dieser befindet sich nun bei der Talstation der Davoser Pischabahn. Hier landen sogenannte völkerrechtlich geschützte Personen, also vornehmlich Staatsleute. Für deren Transport ist die Armee zuständig. Rund 50 solcher Personen sind laut Lucas Caduff, Kommandant der Territorialdivision 3 der Armee, dieses Jahr gemeldet worden.

Der Einsatz der Armee erfolgt nach dem Subsidiaritätsprinzip. Das heisst: «Die Einsatzverantwortung bleibt bei den zivilen Behörden», so Caduff. Nebst den Personentransport von Staatsleuten ist die Armee zusammen mit den Polizeien auch für die Überwachung von Infrastrukturobjekten und -einrichtungen verantwortlich.

Zusammenarbeit mit Österreich

Weiter liegt der Schutz des Luftraumes in der Verantwortung der Luftwaffe. Hier kann die Schweiz auf internationale Zusammenarbeit setzen, wie Caduff ausführt. «Der Schutz des Luftraums erfolgt in enger Koordination auf internationaler Eben mit Österreich.»

Das Parlament hat für den WEF-Einsatz der Armee eine Obergrenze von 5000 Armeeangehörigen festgelegt. Doch davon ist gemäss Lucas Caduff nur ein kleiner Teil in der Kernzone in Davos sichtbar. Insgesamt seien die Vorbereitungen für das Treffen gut vonstatten gegangen. «Der Einsatz ist nichts Neues für die Armee, sie tut das schon seit Jahren.»

Zweieinhalb Flugstunden trennen Davos von der Ukraine

Doch auch Divisionär Caduff ging auf die Unterschiede zu früheren WEF ein. Nebst der Wetterlage habe sich auch die Weltlage verändert. So tobe nur zweieinhalb Flugstunden von Davos entfernt in der Ukraine ein Krieg. Das betont dem Armeeangehörigen zufolge den Wert der Sicherheit eines jeden Landes. «Erst die garantierte und gefühlte Sicherheit macht solche Konferenzen wie das WEF möglich.»

Mit Blick auf die Kosten hat der Armeeeinsatz laut Lucas Caduff keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen auf das Armeebudget des Bundes. «Die Kosten belaufen sich maximal auf rund 32 Millionen Franken.» Diese seien über das ordentliche Budget des Verteidigungsdepartementes gedeckt. Eine detaillierte Kostenrechnung ist aber dem Divisionär zufolge erst nach Ende des Jahrestreffens möglich.