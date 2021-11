Wegen Impfdorf-Demo Covid-Arena: Gegner distanzieren sich von Mass-Voll Das Referendumskomitee gegen das Covid-19-Gesetz distanziert sich von der Bewegung Mass-Voll. Grund dafür ist eine Kundgebung vor dem «Impfdorf» im Zürcher Hauptbahnhof.

Demonstration gegen den Willen des Kampagnenteams: Polizeieinsatz vor dem Impfdorf im Hauptbahnhof Zürich. Keystone

Das Referendumskomitee gegen das Covid-19-Gesetz hat die Nominierung einer Mass-Voll-Vertreterin für die SRF Arena zurückgezogen. Dies teilte das Komitee am Sonntagabend mit. Grund für den Rückzug sei die unbewilligte Demonstration gegen das «Impfdorf» am Zürcher Hauptbahnhof vor einer Woche. Diese sei gegen den erklärten Willen des Kampagnenteams organisiert worden. «Wir distanzieren uns in aller Form von dieser Aktion, die unseren Zielen widerspricht und der massnahmenkritischen Bewegung schadet», schreibt das Referendumskomitee.

Auch die «aggressive Rhetoriker einzelner Mass-Voll-Vertreter» wird in der Mitteilung als Grund genannt. «Wir treten dafür ein, dass sich jeder frei für oder gegen die Impfung entscheiden kann», heisst es weiter. Ursprünglich hätte die nicht namentlich genannte Mass-Voll-Vertreterin in der zweiten Reihe gegen das Gesetz argumentieren sollen. Nun sei SRF eine dritte Nomination unterbreitet worden.

Wer die Mass-Voll-Aktivistin in der Abstimmungsarena ersetzen soll, ist noch nicht bekannt. Die Vertreterin von Mass-Voll sei erst nominiert worden, nachdem eine ursprünglich vom Referendumskomitee vorgeschlagene Studentin der Bewegung «Zertifikatsfreie Bildung» von der Arena-Redaktion nicht akzeptiert worden sei, dies aus «nicht nachvollziehbaren Gründen». (wap)