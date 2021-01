Wegen Virus-Mutation: Stadt Luzern führt vorübergehend Maskenpflicht auf Primarschule ein Die Behörden der Stadt Luzern mussten erneut ein Schulhaus schliessen, nachdem Betreuungspersonen Kontakt zu einem positiv getesteten Kind hatten. Zudem gilt vorübergehend eine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse.

In Luzern müssen noch mehr Schülerinnen und Schüler auf Fernunterricht umstellen. (Symbolbild) Keystone

(gb) In der Stadt Luzern sind mittlerweile zwei Schulhäuser von den neuen Virus-Mutationen betroffen. Am Freitag hatten die Behörden mitgeteilt, dass das Schulhaus Maihof schliessen muss, da bei mehreren Kindern eine hochansteckende Variante des Coronavirus nachgewiesen wurde. Da Personen eines anderen Schulhauses Kontakt zu einem der positiv getesteten Kinder hatte, muss auch dieses Schulhaus schliessen, wie die Behörden am Sonntag mitteilten.

Zwar sei noch niemand vom zweiten betroffenen Schulhaus Mariahilf positiv getestet worden, heisst es in dem Schreiben. Doch müssen nun sämtliche Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, die Kontakt zur Kontaktperson aus dem Schulhaus Maihof hatten. Aus organisatorischen Gründen hat die Stadt die ganze Primarschule bis zu Beginn der Sportferien geschlossen. Ab Montag werden die Kinder von zu Hause aus unterrichtet.

Die Stadt Luzern geht gar einen Schritt weiter und ordnet vorsorglich eine Maskenpflicht in allen Schulhäusern ab der 5. Klasse an. Ziel sei es, die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen so gut wie möglich zu schützen, heisst es weiter. Die Massnahme gilt aber vorerst nur für die nächste Woche. Ob die Maskenpflicht auch nach den Sportferien noch gelten soll, werde später entschieden, teilt die Stadt Luzern mit.