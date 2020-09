Weiterer Anstieg: BAG meldet am Samstag 425 neue Coronainfektionen Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) bis Samstag 425 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden.

Eine benutzte Hygienemaske liegt weggeworfen auf dem Boden. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Nach den 405 bestätigen Neuinfektionen vom Vortag meldet das BAG am Samstag erneut einen leichten Anstieg der Coronafälle mit 425 bestätigten Ansteckungen. Somit haben sich seit Ausbruch der Krankheit in der Schweiz und in Liechtenstein insgesamt 43'957

Personen angesteckt.

Weiter mussten sechs Personen ins Spital gebracht werden, wie das BAG in seinem Situationsbericht schreibt. Die Zahl der Hospitalisierten liegt neu bei total 4590. Derweil verzeichnete das Bundesamt für Gesundheit keinen weiteren Todesfall am Samstag.