Wetter Die nächste Hitzewelle rollt an: In Basel könnte es über 40 Grad geben Extreme Temperaturen und Trockenheit: Ab Mitte der kommenden Woche droht eine anhaltende Hitzewelle. Prognostiziert sind Rekordtemperaturen von über 40 Grad auf der Alpennordseite.

Vor drei Wochen ächzte die Schweiz unter der ersten Hitzewelle des Jahres, etwa in Lausanne (Bild). Ab kommender Woche droht die nächste Hitzeperiode – mit Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius. Keystone

Die Woche beginnt noch gnädig: Am Montag und Dienstag liegen die Temperaturen voraussichtlich zwischen 25 und 30 Grad. Doch dann rollt die nächste Hitzewelle an, wie verschiedene Schweizer Wetterdienste prognostizieren. So schreibt Meteonews im neuesten Blog-Artikel, ab Mittwoch werde die 30-Grad-Marke inklusive des Wochenendes «verbreitet und meist locker geknackt».

Wie schlimm es dann wirklich wird, darüber seien sich die Modelle noch nicht ganz einig, schreibt Meteonews. Es gebe noch einen gewissen Spielraum zwischen «normaler» Hitze mit Maxima um oder knapp über 30 Grad sowie «wahrhaft extremen Temperaturen weit jenseits der 35 Grad».

Auch MeteoSchweiz schreibt, in der zweiten Wochenhälfte stelle die Bise gemäss den Prognosen über der Schweiz ab. Damit werde die Luftmasse feuchter und heisser, «die Wärme unangenehmer und auch die Nächte bleiben deutlich milder».

Eine Heissluftblase sorgt in weiten Teilen Europas für extreme Hitze

Aus aktueller Sicht erreiche eine Heissluftblase Anfang übernächster Woche Mitteleuropa, schreibt Meteonews. Im schlimmsten Fall müsse man in Frankreich, der Po-Ebene und in Teilen Deutschlands grossflächig mit über 40 Grad rechnen. Auch in Basel liege diese Marke in Reichweite. Es wäre laut Meteonews das erste Mal, dass der Höchstwert auf der Schweizer Alpennordseite die 40-Grad-Marke knackt.

Wir stehen vor einer #hochsommerlichen Woche, in ihrem Verlauf wird es heiss. Tatsächlich sind es wohl v.a. die #Temperaturen, die in nächster Zeit für Schlagzeilen sorgen. Im heutigen Blog werfen wir einen Blick auf das, was da evtl. auf uns zukommt. https://t.co/yXjKeHzofd (km) pic.twitter.com/56f482rBs1 — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) July 10, 2022

Dafür verantwortlich ist gemäss Angaben von Meteonews ein sogenanntes «Höhentief», das aktuell vor der Iberischen Halbinsel über dem Atlantik liegt. Es schaufle es sehr heisse Luft aus Nordafrika nach Portugal und Spanien. Im Laufe der Woche bleibe es über Südwesteuropa aussergewöhnlich heiss, bis die grosse Heissluftblase allmählich auch Frankreich erreiche, so Meteonews. Das «beunruhigende Szenario» sei jedoch noch nicht «in Stein gemeisselt».

Auch MeteoSchweiz rät zur Vorsicht, da die Prognosen noch unsicher seien. Man solle sich aber auf eine (zu) trockene und zunehmend heisse Wetterperiode einstellen, warnen beide Wetterdienste. Meteonews: «Vor allem für ältere und kranke Menschen steht eine belastende Zeit vor der Tür.» Es ist nach der Hitzewelle im Juni, der einer der wärmsten Junimonate überhaupt war, diesen Sommer bereits die zweite Phase mit aussergewöhnlichen Temperaturen in der Schweiz.

Bewässerungsanlagen sind wohl bald im Dauerbetrieb

Auch SRF Meteo kündigt die Hitzewelle auf Twitter an:

Die nächste #Hitzewelle rollt an: in der neuen Woche von Tag zu Tag wärmer, ab Mittwoch auch im Norden 30 Grad und mehr. Und ein Ende der Hitze ist noch nicht absehbar...🥵 ^jz pic.twitter.com/UnoMFrthBK — SRF Meteo (@srfmeteo) July 9, 2022

Vielerorts gebe es bis auf weiteres keinen Regen. Es sei mit Trockenheit zu rechnen: «Die Bewässerungsanlagen dürften wohl bald im Dauerbetrieb sein», prognostiziert SRF Meteo. (aka)