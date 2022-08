Wildtiere Wölfe sollen schon abgeschossen werden, bevor sie Schaden angerichtet haben In diesem Sommer häuften sich die Meldungen über Wolfsangriffe. Auch der Bundesrat unterstützt nun ein Begehren, dass auch präventive Abschüsse ermöglichen soll.

Wölfe sollen künftig auch dann geschossen werden dürfen, wenn sie ihre natürliche Scheu verlieren. Keystone

Bald könnte es den Wölfen deutlich früher an den Kragen gehen. Der Bundesrat unterstützt eine parlamentarische Initiative, die präventive Abschüsse erlauben will. Konkret könnte damit in der Schweiz der Wolfsbestand neu vorausschauend reguliert werden, um Schäden an Nutztieren und die Gefährdung von Menschen zu vermeiden. Bisher wurden Abschussbewilligungen erst erteilt, wenn die Wölfe bereits Unheil angerichtet haben.

Die Idee ist nicht neu: Sie war bereits Teil des im September 2020 knapp abgelehnten Jagdgesetz. Einfach nach Gutdünken können die Kantone aber weiterhin keine Wölfe abschiessen. Für die Bestandesregulierung ist weiter eine Zustimmung des Bundesamts für Umwelt (Bafu) nötig. Aktuell, so rechnet das Bafu, leben in der Schweiz 180 Wölfe in 17 Rudeln.

Frühere Abschüsse, aber keine zusätzlichen Gelder

Der wachsende Bestand führe zu vermehrten Angriffen auf Nutztiere. Doch auch zu Konfliktsituationen mit Menschen sei es diesen Sommer öfter gekommen. Der Bundesrat begrüsst daher die Gesetzesänderung, wie er in einer Stellungnahme schreibt. Es sei sinnvoll, dass Rudel reguliert und auch Einzelwölfe geschossen werden könnten, wenn sie ihre natürliche Scheu verlieren. Die Erweiterung des Handlungsspielraums beim Abschuss von einzelnen Wölfen erachtet der Bundesrat als «zielführende Massnahme».

Während die Abschussbewilligungen früher eintreffen dürften, will sich der Bundesrat nicht an den Personalkosten der Kantone beim Umgang mit dem Wolf beteiligen – dies fordert der Vorstoss ebenfalls. «Finanzpolitisch gibt es in den kommenden Jahren keinen Spielraum zur Finanzierung von Mehrausgaben», schreibt die Regierung in ihrer Antwort.

Einen anderen Ansatz sieht die Gruppe Wolf. Die wolfsfreundliche Bewegung hat am Mittwoch ebenfalls eine Mitteilung versendet. Statt auf Abschüsse solle auf Vergrämung gesetzt werden. Die Gruppe Wolf führt eine Studie ins Feld, wonach ein zuvor auffälliger Leitrüde eines Wolfsrudels besendert und mit Gummischrot vergrämt worden ist. Danach hätten sich die Angriffe auf Nutztiere um 70 Prozent reduziert. «Tote Wölfe lernen nichts mehr – vergrämte Wölfe schon», so die Gruppe Wolf. (mg)