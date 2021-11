Verrechnungssteuer soll teilweise abgeschafft werden

Sarnen Nach Auftritt am Urrock-Festival: Statt nach Indien ging es für die Rockstars in die Quarantäne

Die indische Rockband Girish and the Chronicles war der Abräumer des Urrock-Festivals. Eigentlich sollten sie mit neuem Selbstvertrauen schon längst wieder zu Hause in Indien sein. Doch Frontmann Girish und Gitarrist Suraz mussten vor dem Heimflug in Quarantäne.