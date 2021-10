Saisonbilanz Hausgemachte Dressings statt Fertigkost: Badis setzen vermehrt auf hochwertige Gastronomie

Erlesene Weine oder tibetische Momos am Zugersee, Pizzas oder Wild am Vierwaldstättersee: Die Badis unserer Region haben in den letzten Jahren in ihre Gastronomie investiert. So überbrücken sie schlechte Saisons wie in diesem Jahr.