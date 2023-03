Video: ZüriToday / Gioia Niessner

Zürich Wegen Drohung: Grosseinsatz der Polizei im Seefeld – verdächtige Personen wurden im Kanton St.Gallen gefunden Am frühen Dienstagabend ist es im Zürcher Kreis 8 zu einem Grosseinsatz der Polizei gekommen. Das Gebiet um die Seefeldstrasse wurde weiträumig abgesperrt. Der Einsatz lief bis über den Kanton Zürich hinaus.

Mehrere ZüriToday-User meldeten am Dienstagabend einen grossen Polizeieinsatz im Zürcher Seefeld. Das Gebiet in der Nähe der Badi Tiefenbrunnen wurde von der Polizei grossräumig abgesperrt. Gegenüber ZüriToday bestätigte die Stadtpolizei einen «grösseren Einsatz».

Kurz nach 20 Uhr dann der endgültige Bescheid: Es habe eine Bedrohung gegeben, die Polizei habe verdächtige Personen im Kanton St.Gallen gefunden. Der Einsatz konnte beendet werden.

Rettungskräfte rückten wegen Rentner aus

Am Nachmittag hatte sich eine Ärztin aus dem Seefeld bei der Stadtpolizei gemeldet, schreibt die Polizei am Abend in einer Mitteilung. Die Ärztin berichtete, dass sich ein Rentner in einer medizinischen Notlage befinde und möglicherweise eine Drittperson bedrohe.

Im Seefeld lief am Dienstagabend ein grosser Polizeieinsatz. Bild: BRK News

Da die Polizei einen Zusammenhang zu einem Haus im Kreis 8 nicht ausschliessen konnte, seien die Rettungskräfte umgehend ausgerückt. Sie hätten versucht, den Mann zu kontaktieren, schreibt die Polizei weiter. Schlussendlich seien der Rentner und die Drittperson unversehrt im Kanton St.Gallen gefunden worden.

Sondereinheit «Skorpion» im Einsatz

Auch die Spezialeinheit «Skorpion» war vor Ort. Die Sondereinheit kommt zum Beispiel bei Geiselnahmen zum Einsatz. (bla/ZüriToday)