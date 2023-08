Zunahme Bevölkerungswachstum hält an: So lange dauert es noch bis zur 10-Millionen-Schweiz Die 9-Millionen-Marke dürfte bereits in drei Jahren geknackt sein. Auch im vergangenen Jahr nahm die Wohnbevölkerung in der Schweiz weiter zu.

Die Wohnbevölkerung in der Schweiz hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Keystone

Wächst die Schweizer Bevölkerung in diesem Tempo weiter, dürften Ende 2026 über 9 Millionen Menschen hier leben. 8'815'400 waren es beim letzten Jahreswechsel. Das ist ein Wachstum von 0,9 Prozent oder 76'600 Personen. Sollte das Wachstum dann auch weiterhin konstant um rund 1 Prozent liegen, könnte die vielbeschworene 10-Millionen-Schweiz bereits vor 2040 Tatsache sein.

Der Hauptfaktor für die Bevölkerungszunahme ist die Migration, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag schreibt. Konkret wurden im vergangenen Jahr 190'900 Einwanderungen registriert. Demgegenüber stehen 122 '000 Auswanderungen. Sowohl bei Weg- wie auch bei den Zuzügen machen ausländische Staatsangehörige den Löwenanteil aus. Am meisten Einwanderinnen und Einwanderer kamen 2022 aus Deutschland (24'200 Personen).

Frauen bei der älteren Bevölkerung deutlich in der Überzahl

In der Schweiz leben nicht nur immer mehr Menschen, sondern im Durchschnitt auch immer ältere. Die Zahl der Personen ab 65 Jahren erhöhte sich zwischen 2021 und 2022 auf 1'691'600 (plus 1,8 Prozent). Besonders stark war die Zunahme in der Zentralschweiz (plus 2,5 Prozent). Ebenfalls zugenommen hat die Zahl der Personen ab 80 Jahren (485'600 Personen, plus 2,9 Prozent) und die Zahl der Hundertjährigen und Älteren (1948 Personen, plus 3,2 Prozent).

Dabei sind «Frauen in der alternden Bevölkerung in der Überzahl», so das BFS. Bei den Hundertjährigen und Älteren sind sogar viermal so viele Frauen vertreten wie Männer. (mg)