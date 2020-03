Zweiter Corona-Toter in der Schweiz gemeldet Im Kanton Baselland ist eine erste Person am neuen Corona-Virus verstorben.

Im Kanton Basel-Land ist eine Person am Corona-Virus verstorben. Keystone

Dies teilte der Kantonale Krisenstab Basel-Landschaft am Sonntag mit. Am Donnerstag verstarb im Kanton Waadt eine 74-jährige Frau, die sich vermutlich in Italien angesteckt hatte. Der Kanton informiert um 16 Uhr.

Update folgt...