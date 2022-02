Film Berlinale: Cyril Schäublin «Best Director», «Special Mention» für «Drii Winter» Gleich zwei mit Laiendarstellern gedrehte Filme aus der Schweiz wurden an der Berlinale 2022 in Berlin geehrt. Cyril Schäublin wird als bester Regisseur ausgezeichnet, der Dialektfilm «Drii Winter» erhält eine «Special Mention».

Cyril Schäublin erhielt in Berlin den Encounters Award für die beste Regie für sein Arbeiterdrama «Unrueh». Keystone

Der Encounters Award für die beste Regie geht an Cyril Schäublin für seinen mit Laien gedrehten Film «Unrueh». Er handelt von Uhrenarbeitern im Jura des 19. Jahrhunderts, die sich unter dem Einfluss des russischen Kommunisten und Anarchisten Pjotr Kropotkin zu organisieren beginnen.

In seiner Dankesrede in Berlin widmete Schäublin den Film allen anarchistischen Uhrenmachern des 19. Jahrhunderts. Diese hätten es verstanden, sich gegenseitig umeinander zu kümmern, so Schäublin, der selbst aus einer jurassischen Uhrmacherfamilie stammt. Der Encounters Award wird an unabhängige Filmemacher für besonders innovative Werke verliehen.

Erster Mundartfilm seit 30 Jahren ausgezeichnet

Beachtung fand in Berlin auch der unkonventionelle Bergfilm «Drii Winter» des Luzerner Regisseurs Michael Koch. Die internationale Jury des Festivals würdigte ihn mit einer «Special Mention». Der Film ist der erste Mundartfilm aus der Schweiz seit über 30 Jahren, der es in den Hauptwettbewerb der Berlinale geschafft hat.

Gedreht wurde er in Isenthal im Kanton Uri mit Laiendarstellern. In den Hauptrollen sind der Bündner Bergbauer Simon Wisler und die Urner Architektin Michèle Brand zu sehen.

Hohe Erwartungen hatte auch «La Ligne» der französisch-schweizerischen Regisseurin Ursula Meier geweckt, der Film ging an der Berlinale jedoch leer aus. (wap/chm)