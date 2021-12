Gala Luzern rollt den roten Teppich für den europäischen Film aus Die Schweiz wird 2024 Austragungsort der European Film Awards. Die Feierlichkeiten finden in Luzern statt. Das sei eine Anerkennung für das hiesige Filmschaffen.

Im KKL wurden schon mehrmals Filmpreise verliehen. Hier der rote Teppich bei der Gala zum «Quartz 2011». Keystone

Luzern wird zur Filmhauptstadt Europas. Zumindest ein bisschen. 2024 werden im Kultur- und Kongresszentrum Luzern die European Film Awards verliehen. Dies teilen die European Film Academy, das Bundesamt für Kultur, die Stadt und der Kanton Luzern sowie die Medienpartnerin SRG SSR am Dienstag mit. Die Feierlichkeiten werden von «verschiedenen Rahmenveranstaltungen zur europäischen Filmproduktion» begleitet. Es werden Preise in diversen Kategorien verliehen – analog zu den Oscar-Verleihungen.

«Die Wahl der Schweiz stellt eine Anerkennung für das Schweizer Filmschaffen dar», heisst es in der Mitteilung. Und auch die Stadt Luzern freut sich. Es sei ein «bedeutendes Zeichen für Luzern als Kultur- und Bildungsstandort, und zwar für die Stadt wie auch für den Kanton», lässt sich Stadtpräsident Beat Züsli in der Mitteilung zitieren. Sowohl Stadt wie auch Kanton würden sich mit jeweils 350'000 Franken an den Kosten beteiligen.

Die European Film Awards wurden erstmals 1988 in Berlin verliehen. Ziel sei es, «die europäische Filmindustrie zu fördern und zu unterstützen». Alle zwei Jahre findet die Preisverleihung in Berlin statt, dazwischen pendelt die Gala von Stadt zu Stadt. Vor Luzern kamen unter anderem London, Paris, Rom und Reykjavík in die Kränze. Erwartet werden insgesamt 1200 Gäste aus der Filmbranche. So ergebe sich «eine Chance, Schweizer Kunst, Kultur und Design international bekannt zu machen», wie es in der Mitteilung heisst. (mg)