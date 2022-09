Konzert Auch Muse kommen im nächsten Sommer in die Schweiz Die Konzertagenda fürs kommende Jahr füllt sich immer mehr. Die Rockband Muse gastiert 2023 in Bern. Zeitgleich findet dort auch das Gurtenfestival statt.

Mit Feuer und Maske: Muse bei ihrem Auftritt am Open Air St.Gallen in diesem Sommer. Michel Canonica

Rammstein, Bruce Springsteen, Coldplay und nun auch Muse: Der Konzertsommer 2023 bringt einige Superstars in die Schweiz. Wie die britische Rockband am Montag verkündete, kommt sie im nächsten Jahr nach Bern. Nicht ins Wankdorf, sondern auf das Bernexpo Areal. Da wird für die Band am 12. Juli eine «exklusive Schweizer Show» spielen, wie der Veranstalter schreibt. Mit dabei sind Royal Blood.

Der Vorverkauf für die Show startet am kommenden Freitag, 16. September, um 10 Uhr. Die Preise sind durchaus stolz: Ein Stehplatz kostet 135 Franken, ein Sitzplatz 195 Franken. «Auf dem Gelände gibt es diverse Getränke- und Foodstände, sowie genügend Platz zum Verweilen», schreibt der Veranstalter. Das Gelände bietet Platz für 30'000 Besucherinnen und Besucher.

Der Anlass findet übrigens zeitgleich mit dem Gurtenfestival, dem Open Air auf dem Berner Hausberg, statt. Dieses startet ebenfalls am 12. Juli – einem Mittwoch. Pro Tag gehen rund 20'000 Besucherinnen und Besucher an das Gurtenfestival. Dabei dürfte es durchaus auch eine Schnittmenge mit Muse-Fans geben. Dieses Jahr haben die Briten unter anderem am Open Air St.Gallen gespielt. Sie sind bekannt für ihre opulenten Liveshows. Soeben haben sie ihr neues Album veröffentlicht. (mg)