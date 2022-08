Künstler Peter Freiburghaus vom Duo Fischbach ist tot Der Berner Komiker Peter Freiburghaus ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Zusammen mit seiner Partnerin Antonia Limacher hatte er mit dem Duo Fischbach schweizweit Bekanntheit erlangt.

Antonia Limacher und Peter Freiburghaus waren von 1990 bis 2017 das Duo Fischbach. (Archivbild) Keystone

Die Nachricht vom Tod des Berner Komikers Peter Freiburghaus wurde am Dienstag auf der Facebook-Seite des Theater Duo Fischbach bekannt gegeben. Er sei am 4. August im kleinsten Familienkreis verabschiedet worden, heisst es dort.

Freiburghaus hatte zusammen mit seiner Partnerin Antonia Limacher 1990 das Duo Fischbach gegründet. 2017 hatte er sich wegen einer schweren Erkrankung aus dem Kulturbetrieb zurückgezogen.

Freiburghaus kam aus Laupen und war unter anderem in Berlin, New York und Bern tätig. 2008 eröffnete er zusammen mit einer Partnerin das eigene Theater Duo Fischbach in Küssnacht am Rigi im Kanton Schwyz. (wap)