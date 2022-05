Nun wird der Best-Crushing-Newcomer gekürt

Aus dem Best-Breaking-Act wurde Best-Crushing-Newcomer. Warum auch immer. Die Spielregeln sind immer noch die gleichen: Schon ein bisschen erfolgreich, aber noch nicht so super erfolgreich. Zian gegen We Are Ava gegen Sam Himself. Eine gute Auswahl. Wir drücken die Daumen für Sam Himself. Eine grandiose Stimme.