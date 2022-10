FC Luzern «Kommt Alpstaeg nicht an die GV, hat er keine Chancen, seine Ziele durchzusetzen»

Am 3. November kommt es in der Alpstaeg-Affäre zum grossen Showdown: An der ausserordentlichen GV will Bernhard Alpstaeg die Macht an sich reissen. Er muss dort persönlich teilnehmen, um seine Ziele zu erreichen.