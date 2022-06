Konzert «No Satisfaction» in Bern: Konzert der Rolling Stones wird verschoben Mick Jagger hat Corona. Das ist auch negativ für die Schweizer Fans. Das Konzert der Rolling Stones im Berner Wankdorf muss verschoben werden. Veranstalter André Béchir muss nun ein grösseres Problem lösen: Für Corona hat er keine Ausfallversicherung.

Mick Jagger, hier noch ohne Corona bei einem Konzert in Liverpool. Keystone

Es wäre das fünfzehnte Konzert, das André Béchir mit den Rolling Stones organisiert. Auf die finanziellen Konsequenzen der Coronaerkrankung von Mick Jagger angesprochen, sagt er: «Als Konzertveranstalter kann man sich zwar gegen coronabedingte Absagen versichern. Die Prämien aber sind so horrend, dass das kaum jemand macht. Für ein Konzert wie dasjenige im Wankdorf wäre die Prämie wohl sechsstellig geworden.» Die Rolling Stones spielen also diesen Freitag nicht in Bern. Die Veranstalter bestätigen am Dienstag auf Anfrage, dass das Konzert verschoben werden muss. Am Montagabend musste deswegen bereits kurzfristig eine Show in Amsterdam abgesagt werden.

Es braucht einen ausserordentlichen Effort, um einen neuen Termin zu finden

Ein Ersatzdatum für das Schweizer Konzert ist noch nicht bekannt. Ganz einfach wird das nicht. Das Wankdorf wird als Fussballstadion intensiv genutzt und die Europatournee der Rolling Stones dauert mit einem engen Zeitrahmen noch bis zum Schlusskonzert in Stockholm am 31. Juli. Stationen dazwischen sind Mailand, London, Brüssel, Wien, Paris und Gelsenkirchen. André Béchir hofft nun auf das Entgegenkommen von der Stadt Bern und dem Stadion Wankdorf: «Es braucht einen ausserordentlichen Effort von allen, dass wir ein geeignetes neues Datum finden.» Die Miete für das Wankdorfstadion beträgt gemäss Tages Anzeiger 300 000 Franken. André Béchir will die Zahl nicht bestätigen. Sechsstellig sei aber schon richtig, sagt er. Daumen drücken also, dass das Konzert nicht abgesagt werden muss. Für das verschobene Konzert in Amsterdam jedoch habe das Management der Rolling Stones bereits ein neues Datum im Stadion von Ajax Amsterdam gefunden. Es finde am 7. Juli statt.

Die Band bedauert in einem Statement, dass das Konzert verschoben werden müsse. Aber die Sicherheit von Publikum, Musiker und der Tour-Crew habe Vorrang. Ausser Mick Jagger seien keine weiteren Musiker oder Leute der Crew positiv getestet. Das Konzert in Mailand, welches am kommenden Dienstag angesetzt ist, soll wie geplant stattfinden, schreiben die Stones. Bereits gekaufte Tickets für die Berner Show seien auch für das Verschiebedatum gültig. Den günstigsten Platz gab es für rund 150 Franken. Für einen Stehplatz im «Pit» direkt bei der Bühne waren gar rund 480 Franken fällig. Das Konzert war trotz diesen stolzen Preisen zu 90 Prozent ausverkauft.

Ihren letzten Auftritt in der Schweiz hatte die Band um Mick Jagger 2017 im Zürcher Letzigrund. In diesem Jahr startete die Tour der Band in Madrid. Sie steht auch im Zeichen des Abschieds vom langjährigen Drummer Charlie Watts, der beinahe seit der Bandgründung 1962 hinter dem Stones-Schlagzeug sass. Er starb vor rund einem Jahr im Alter von 80 Jahren.