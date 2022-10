Open Air Konkurs: Das Festival «Rock the Ring» hat ausgerockt Die Schweiz hat eine der höchsten Festivaldichten der Welt. Nun verschwindet eines von der Landkarte: Dem «Rock the Ring» in Hinwil ist das Geld ausgegangen.

Iggy Pop spielte 2016 am Festival Rock the Ring in Hinwil. Keystone

Sie müssten «traurige Neuigkeiten» verkünden, schreiben die Veranstalter am Freitag auf Facebook: «Es wird kein weiteres ‹Rock the Ring›-Festival geben». Nach sieben Ausgaben ist damit Schluss beim Festival im zürcherischen Hinwil, das sich gerade bei Rock- und Hardrock-Fans grosser Beliebtheit erfreute. «Der finanzielle Schaden aus den vergangenen Jahren, insbesondere der beiden durch die Pandemie geprägten Jahre, war schlichtweg zu gross, als dass wir erneut hätten sanieren können», so das Team.

Dieses Jahr traten unter anderem Alice Cooper, Foreigner und The Hives auf. «Rund 16’000 Besucher und Besucherinnen kamen zu uns nach Hinwil und machten die siebte Ausgabe des ‹Rock the Ring› zu einem Erfolg», bilanzierten die Veranstalter noch im Juni. Am Ende der damaligen Pressemitteilung stand noch grundoptimstisch: «Let’s rock 2023!»

Die harten Bässe verstummen

Damit wird nun nix: Das Festival hat die Bilanz deponiert und Insolvenz angemeldet. Oder wie es das Festival selbst formuliert: «Es werden keine harten Bässe über den Betzholzkreisel in Hinwil hallen». Die Macher verabschieden sich mit einem Dank an Helferinnen und Sponsoren. Eine der grössten Geldgeberinnen für das Open Air war die Migros.

Diesen Sommer gab es zum ersten Mal seit der Pandemie wieder zahlreiche Festivals. In der Branche wurde – auch da gleichzeitig noch viele Stadionkonzerte stattfanden – immer von einer Übersättigung des Markts gesprochen. Das «Rock the Ring» ist nun das erste der mittel bis grossen Festivals, das die Segel streichen muss. Kürzlich wurde auch bekannt, dass es künftig das Luzerner Blue Balls Festival nicht mehr gibt – dabei sind aber nicht nur monetäre Gründe ausschlaggebend, sondern auch eine Erkrankung des Festivaldirektors. (mg)