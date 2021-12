Pop Ein Hoch auf den Seelenretter Musik: Das ist die Schweizer Pop-Platte des Jahres Stereo Luchs gelingt mit seinem neuen Album ein grosser Wurf. Der Zürcher lässt Musik aus aller Welt in seinen Sound fliessen und macht doch etwas unverkennbar Eigenes.

Stereo Luchs gelang der Durchbruch mit seinem letzten Album «Lince». Goran Basic

Da ist dieser unerhört gute Song. «Nüm mir». Stereo Luchs erzählt die Geschichte eines Paares, bei dem aus dem «Wir» wieder das «Du» und «Ich» wird. Es ist ein Trennungslied. Der gegenseitige Respekt und die gemeinsame Geschichte sind noch da, die Liebe nicht mehr. «S’bin scho ich, und das bisch würklich du, aber das sind nüm mir.» Alles im Song ist gedämpft. Der Beat und die Lyrics sind karg. Das Trennungsgespräch könnte im Herbstnebel an der Limmat stattfinden. Silvio Brunner, wie Stereo Luchs bürgerlich heisst, legt einen sanften Spot auf die Szene und macht damit grosse Kunst.

Kaum ein Schweizer Künstler holt den Sound so konsequent ins Jetzt. «Ich höre wahnsinnig viel Musik», sagt Brunner in einem Zürcher Café. Er saugt auf, was in Kingston läuft, was grad in London angesagt ist, und auch sonst wo hat er seine Ohren. In «Blue Notes» nimmt er die Hörer mit auf seine Reise durch die eigene musikalische Sozialisierung. Beeindruckend ist, wie der Luchs es schafft, die Musik mit vielen Zitaten zu versetzen und trotzdem so unverkennbar eigen zu bleiben. Dancehall, Reggae, Hip-Hop, Trap, Blues, Pop. Alles steckt da drin.

Hunger nach Ausgang

Im Gegensatz zum Vorgänger «Lince» ist der soeben 40 gewordene Brunner etwas nachdenklicher geworden, die Themen ernster. «Es war auch eine spezielle Zeit», sagt er und nimmt einen Schluck Cappuccino. «Stereo Luchs» ist in der Pandemie entstanden, zwischen Lockdown, Abstandhalten und 3G. «Ich hatte zum ersten Mal so richtig Zeit», so Brunner. Entstanden sind so Songs, die ums Thema kreisen, das Wort Corona aber nie enthalten.

«D’Welt isch sich am drüle und die News eher schwierig/ Bruched Mensche wo eus guet tüend und Food für de Spirit/Han es Läbe und das gnüssi hüt, will s’gaht nöd ewig», heisst es in «Ide Strass». Es geht um den Hunger nach Bewegung und Ausgang nach dem Stillstand. Der Aufbruch wird hier mit einer Portion Dankbarkeit und Demut gefeiert. «Jede hät sini Pain aber d’Musig nimmt das weg.» Seelenretter Musik. Der Beat schlurft langsam an, die Party startet noch mit der Handbremse, aber sie startet.

«Ich gehe selber gerne an Konzerte und an Partys, das hat mir schon gefehlt», sagt Brunner. Während er zuerst die Pause kreativ zu nutzen versuchte, drückte er irgendwann selber den Pausenknopf: «Hey, so eine Krise hat die Menschheit schon lange nicht mehr erlebt. Das macht auch etwas mit dir als Mensch. Es bringt doch nix, da verzweifelt der Gegenpol sein zu wollen.» Sein Album wurde aber wegen der Pandemie nicht verschoben, die Plattentaufe feierte er am vergangenen Freitag, die Tour startet Ende Februar. Könnte alles aufgehen. Ziemlich cleveres Timing? «Verdammt viel Glück», entgegnet Brunner lachend.

Wie im Comic

Er ist ein präziser Beobachter und geschickter Erzähler. Wenn er in «Neon» die Geschichte erzählt, wie er als Jugendlicher in Zürich etwas Hasch kauft, dann passiert dies wie in einem Comic. Er huscht von Bild zu Bild. «Sie chunt z’fahre uf neon blades / Mal luege was sie bringt / En Würfel us Alu, grüene Marok / Zahlugge blitzt wenn sie grinst.» Es ist eine kleine Episode, in der sich viele Hörerinnen und Hörer wiedererkennen werden. Sie sind mit dem Stereo Luchs älter geworden.

«Älter werden und Musik machen, ist anspruchsvoll», sagt Brunner. Die Herausforderung meistert er, indem er sich nicht verbiegt und auch nicht anbiedert. «Ich singe manchmal schon über das Kiffen, aber einen ganzen Song drüber würde ich schon nicht machen. Ich berichte über meine Realität.» Den Part des übermütigen Spät-Jugendlichen überlässt er auf der Platte dem Gast Faber. «Luege uf d’Linie, sit Tage nüt gässe / Alles erlebt und dänn alles vergesse», singt dieser in «Immer wieder». Selbstzerstörerischer Hedonismus, aber maximal lustvoll serviert. Dazu tanzen im Strobolicht und die Welt wäre grad ziemlich im Lot.