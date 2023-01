Fernsehen Überraschendes TV-Aus: Anne Will hört mit ihrer Polit-Talkshow auf Die deutsche TV-Journalistin Anne Will stellt Ende 2023 ihrer Polit-Talkshow ein. Der Vertrag laufe aus, teilten der Norddeutsche Rundfunk und die Moderatorin am Freitag in Hamburg mit. Wie geht es für sie weiter?

Will sich nach 16 Jahren neuen Projekten widmen: Anne Will (56). Keystone

Ende nach 16 Jahren: Anne Will hört überraschend auf. Ihre Sendung wird Ende des Jahres eingestellt. Das teilte der NDR am Freitagvormittag mit. In einer Pressemitteilung heisst es: «Eine erneute Vertragsverlängerung für die bisherige Sendung schliesst Anne Will zu Gunsten neuer Projekte aus, über die sie sich auch mit dem NDR bereits im Gespräch befindet.» Anne Will möchte also nicht mehr.

«Ich will mich gemeinsam mit meinem tollen Team voll auf die noch verbleibenden Sendungen konzentrieren, den Vertrag also mit unvermindertem Engagement und grosser Freude erfüllen, möchte ihn aber nicht verlängern. 2024 ist Neustart angesagt! Dann ist Zeit für Veränderung, andere Projekte, neue Perspektiven», sagte Will. Damit hört eine der bekanntesten Fernsehjournalistinnen Deutschlands auf.

Eine mögliche Nachfolge für das Sonntagabendformat im ARD-Gemeinschaftsprogramm ist noch nicht bekannt. Der NDR und die ARD seien in Gesprächen, hiess es von Senderseite.

Unlängst hatte bereits Frank Plasberg nach vielen Jahren bei der Talkshow «Hart, aber fair» im Ersten aufgehört. Die Sendung läuft weiterhin montagabends unter demselben Namen mit dem neuen Moderator Louis Klamroth. (dpa)