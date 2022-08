Zurich Film Festival Auszeichnung: Goldenes Auge für Schauspielerin Charlotte Gainsbourg Das Zurich Film Festival verleiht Charlotte Gainsbourg ein Goldenes Auge für ihre Karriere. Die Schauspielerin nimmt im September den Preis am Festival entgegen und stellt ihren neuen Film vor.

Wird im September die Auszeichnung für ihre Schauspielkarriere in Zürich entgegennehmen: Charlotte Gainsbourg. Keystone

Zürich darf sich im Herbst auf den Besuch von Charlotte Gainsbourg freuen: Die französisch-britische Schauspielerin wird am Zurich Film Festival mit dem Goldenen Auge für ihre Karriere ausgezeichnet, wie die Festivalleitung am Dienstag mitteilt. Die 51-jährige Gainsbourg wird am 26. September den Preis in der Limmatstadt entgegennehmen und zusammen mit der australischen Schauspielerin Rebel Wilson ihren neuen Film «The Almond and the Seashore» vorstellen.

Für Festivaldirektor Christian Jungen zählt Gainsbourg zu den «vielseitigsten Charakterdarstellerinnen des europäischen Kinos», wie er in der Mitteilung zitiert wird. Sie zeichne sich durch eine «mutige Rollenwahl» aus und vermöge ihren Figuren in allen Genres «menschliche Tiefe und Glaubwürdigkeit» zu verleihen.

Schauspielerin und Musikerin

Als Tochter des französischen Chansonniers Serge Gainsbourg und der Schauspielering Jane Birkin kennt Charlotte Gainsbourg die Showbühne von klein auf. Bereits als 14-Jährige erhielt sie einen César als beste Nachwuchsdarstellerin für ihre Arbeit in «L’Effrontée» (1985).

In ihrer darauffolgenden Karriere stand Gainsbourg für Regiegrössen wie Franco Zeffirelli («Jane Eyre», 1996), Alejandro Iñárritu, («21 Grams» 2003), oder Todd Haynes («I'm Not There», 2007) vor der Kamera. Der umstrittene dänische Regisseur Lars von Trier holte sie gleich dreimal als Hauptdarstellerin auf die Leinwand. Nebst ihrer Schauspielkarriere hat Gainsbourg als Musikerin fünf Studioalben veröffentlicht.

Die 18. Ausgabe des Zurich Film Festival findet vom 22. September bis 2. Oktober statt. (dpo)