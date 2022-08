Archäologie 4000 Jahre alte Gräber im Wallis gewähren Einblick in frühe Bronzezeit In Savièse VS sind Archäologen auf prähistorische Grabbauten gestossen. Der Fund ist insofern von Bedeutung, weil er Aufschluss gibt über Bestattungsrituale aus der frühen Bronzezeit.

Eines von 18 Steinkistengräbern, welche in Savièse entdeckt wurden. Forscher datieren sie auf 2000 Jahre vor Christus. Keystone

Das kantonale Amt für Archäologie hat die Grabstätte im Rahmen von Sondierungsarbeiten für ein Wohnhaus in Savièse entdeckt. Konkret konnten die Archäologen 18 Steinkistengräber nachweisen, in denen die Verstorbenen in gekrümmter Haltung beigesetzt wurden, wie die Walliser Staatskanzlei am Dienstag mitteilt. Aufgrund der Grabarchitektur, der Art der Bestattung und den aufgefundenen Grabbeigaben datieren die Forscher die Nekropole auf die frühe Bronzezeit um 2000 Jahre vor Christus.

Im Wallis seien zwar ähnliche Grabstätten aus der Jungsteinzeit bekannt. Doch mit dem jüngsten Fund können Archäologen nun erstmals ein Grabensemble aus der frühen Bronzezeit untersuchen. Dies zeige, dass die Bestattungsform in Steinkistengräbern und in gekrümmter Haltung bis zum Beginn des 2. Jahrtausends v. Chr. angehalten habe. Erst danach hat sich laut Mitteilung die Bestattung von Menschen in rücklings liegender Position in der Region durchgesetzt. (dpo)