Dank Schweizer Unterstützung Dementi nach einem Jahr: «Nördlichste Insel der Welt» ist nur ein Eisberg Ein Jahr nach überraschenden Entdeckungen bei Grönland haben Forschende mit Schweizer Hilfe die Frage nach der «Nördlichsten Insel der Welt» geklärt: Das Eiland ist nur ein auf Grund gelaufener Eisberg.

Nur ein auf Grund gelaufener Eisberg: Blick auf die vermeintlich «Nördlichste Insel der Welt» bei Grönland. Martin Nissen / Dänisches Infrastrukturministerium

Die vermeintlich nördlichste Insel der Welt ist in Wirklichkeit ein Eisberg. Und zwar ein auf Grund gelaufenes, mit Erde und Kies bedecktes Stück Gletscher. Das haben Wissenschaftler aus Dänemark und der Schweiz herausgefunden, die diesen Sommer ein im vergangenen Jahr entdecktes Eiland nördlich von Grönland genauer untersucht haben. Man habe dabei entdeckt, dass sich Wasser unter den «Inseln» befunden habe, sagte Forscher Rene Forsberg diese Woche dem dänischen Wissenschaftsmedium Videnskab.dk.

Auf der eben zu Ende gegangenen, durch die Schweizer Leister Stiftung finanzierten fünfköpfigen Expedition, seien aber auch alle anderen, seit 1978 gemeldeten Inselpositionen nördlich von Grönland besucht worden. Und bei allen sei klar geworden, dass es sich dabei nicht um Inseln im herkömmlichen Sinn handeln könne.

Jahrelang falsche Theorie verfolgt

«Viele Jahre lang dachten wir alle, dass Stürme aus dem Norden das Meereis aus dem Arktischen Ozean in Richtung Grönland drückten, wo das Eis dann Sedimente vom Meeresboden an die Oberfläche drückte, so dass diese neuen Inseln entstanden, aber das ist nicht der Fall», sagte Rene Forsberg dem Portal Arctictoday bereits Ende August.

Seit langer Zeit sind Wissenschaftler, Entdecker und andere in einem Gebiet nördlich von Grönland auf der Suche nach neuen Inseln. Dann hat vor einem Jahr ein schweizerisch-dänisches Forschungsteam rund um Rene Forsberg und Martin Nissen vom dänischen Infrastrukturministerium einen besonderen Fund gemacht: Sie tauften das etwa 30 mal 60 Meter grosse Eiland Qeqertaq Avannarleq, was so viel wie «Die nördlichste Insel» bedeutet. Es lag demnach noch einmal rund 800 Meter nördlich der 1978 entdeckten Insel Oodaaq am nördlichsten Zipfel Grönlands. Diese hatte bis dato als das dem Nordpol am nächsten gelegene Stück Land gegolten.

Grönlands Karten werden neu publiziert

Doch auch Oodaaq könne nicht als Insel bezeichnet werden, stellten die Forscher fest. Denn die untersuchten Kleinstinseln befänden sich alle in Wassertiefen zwischen 25 und 45 Metern, was eindeutig bestätige, dass es sich dabei «um auf Grund gelaufene Eisberge handelte, die in der Regel mit Gletscherboden, Kieselsteinen und Gesteinstrümmern bedeckt» waren und demnach lediglich «eine neue Kategorie von halbstationären Eisinseln» bildeten, wie die Forschenden in ihrer Mitteilung schreiben.

Demnach ist eine andere Insel namens Inuit Qeqertaat mit einer Position von 83°39’55” N, 30°37’45”, W die nördlichste der Erde. Folglich würden die nun als Eisberge überführten «Inseln» vermutlich noch dieses Jahr auch wieder von den dänischen Karten verschwinden, zitiert «Arctictoday» Martin Nissen. Und in einem nächsten Schritt sollen die Erkenntnisse der sommerlichen Expedition in den hohen Norden von Wissenschaftskollegen überprüft und dann auch noch als wissenschaftliche Studien publiziert werden. (dpa/sat)