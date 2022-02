Demenzforschung Statt teure Abklärungen: Ein Gurt soll helfen, Alzheimer früher zu erkennen Bei Verdacht auf Alzheimer oder Demenz sind teure und langwierige Abklärungen nötig. Doch nun haben Forschende aus der Schweiz eine günstigere und damit viel breiter einsetzbare Methode entwickelt.

Mit diesem Gurt wollen Schweizer Forschende früher und günstiger herausfinden, ob jemand an Alzheimer erkrankt ist. HO/Empa

Wird ein Verdacht auf Demenz abgeklärt, müssen Betroffene heute für neuropsychologische Untersuchungen, Labortests und aufwendige – und damit teure – Prozeduren ins Spital. Diese Verfahren eignen sich darum nicht in grösserem Mass zur Früherkennung. Dabei gelten Alzheimer und Demenzerkrankungen heute zu den grossen Volksleiden. Und aufgrund der steigenden Lebenserwartung wird deren Behandlung respektive Früherkennung in Zukunft noch stark an Bedeutung gewinnen.

Zumindest punkto Früherkennung können Alzheimer oder Demenz vielleicht aber bald schon einfacher und günstiger diagnostiziert werden. Forschende der Materialprüfungs- und Forschungsanstalt des Bundes (Empa) sowie des Kantonsspitals und der Geriatrischen Klinik St. Gallen haben nämlich eine nicht-invasiven Diagnose-Methode zur frühzeitigen Erkennung von Symptomen einer Demenzerkrankung entwickelt. Dazu reicht ein ausgebauter Gurt, wie er bereits für EKGs verwendet wird. Wie die Empa am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt, haben die Forschenden an dem Diagnostik-Gurt zusätzliche Sensoren montiert, die weitere Parameter wie Körpertemperatur oder Gangmuster erfassen.

Messungen in den Alltag integrieren

Die Idee hinter dem Diagnostik-Gurt: «Bevor bei einer Demenz das Erinnerungsvermögen nachlässt, tauchen feinste Veränderungen im Gehirn auf, die sich über das autonome Nervensystem äussern», schreibt die Empa über ihre Entwicklung. Letzteres steuert bekanntlich unbewusste Körpervorgänge. Um Veränderungen dieser Parameter zu erkennen, sind jedoch Messungen über einen längeren Zeitraum nötig. Darum sollen diese auch in den Alltag integriert werden können, so die Absicht der Forschenden.

Das Ziel, ein Frühwarnsystem zu entwickeln, das den Verlauf von kognitiven Einschränkungen abschätzen kann, haben die Forschenden laut eigenen Angaben erreicht. So können sie in einer eben publizierten Studie nachweisen, dass mit dem Diagnostik-Gurt gemessene veränderte Hauttemperaturwerte einen Hinweis auf die kognitive Leistungsfähigkeit von Testpersonen geben. Und dies bereits bevor eine Demenzerkrankung auftritt.

Milde Hirnleistungsstörungen, wie sie in der Studie bei Testpersonen gemessen worden sind, sind laut den Autoren im Alltag zwar noch keine Behinderung. Sie gelten aber als mögliche Vorstufe von Alzheimer. In einem nächsten Schritt wollen die Forschenden mit Langzeitmessungen nun abklären, wie sich anhand der Sensor-Messungen der Verlauf von milden Hirnleistungsstörungen vorhersagen lässt.