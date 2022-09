Marcel Benoist Preis ETH-Physikerin erhält bedeutendsten Schweizer Wissenschaftspreis Der diesjährige Marcel Benoist Preis geht an die Physikprofessorin Ursula Keller. Die Auszeichnung gilt als renommiertester Forschungspreis der Schweiz. Rechtsprofessorin und Medizinerin Kerstin Noëlle Vokinger erhält den Nachwuchspreis Latsis.

Seit 1997 ist Ursula Keller ordentliche Professorin für Experimentalphysik an der ETH Zürich. HO/Heidi Hostettler

Ursula Keller, Professorin für Experimentalphysik am Institut für Quantenelektronik der ETH Zürich, erhält den diesjährigen Marcel Benoist Preis. Dieser gilt als bedeutendster Forschungspreis hierzulande und ist mit einer Viertelmillion Franken dotiert. Die gebürtige Zugerin mit Jahrgang 1959 wird für ihre «wegweisenden Arbeiten in der Kurzzeit-Laserphysik» ausgezeichnet, wie die Marcel Benoist Stiftung und der Schweizerische Nationalfonds (SNF) am Dienstag mitteilen.

Professorin Keller hat 1991 die sogenannte SESAM-Technologie («Semiconductor Saturable Absorber Mirror») erfunden. Diese ermöglicht es mit Festkörperlasern Lichtpulse im Femtosekundenbereich zu produzieren. Eine Femtosekunde entspricht dem millionsten Teil einer Milliardstel-Sekunde. In dieser kurzen Zeitspanne ist es laut Mitteilung beispielsweise möglich, die Bewegungen von Atomen zu untersuchen.

Heute kommt das von Ursula Keller erfundene Prinzip verschiedentlich zur Anwendung: beim Schneiden von Materialien, in der optischen Kommunikation, bei der Produktion von Computern und Smartphones, aber auch in der Medizinaltechnik. Dabei werden etwa Laserblitze als Skalpell bei Augenoperationen eingesetzt.

Lobende Worte von Bundesrat Guy Parmelin

Der Präsident der Marcel Benoist Stiftung, Bundesrat Guy Parmelin, wird Ursula Keller die Auszeichnung am 3. November im Berner Rathaus überreichen. Nebst Ursula Keller wird auch Rechtsprofessorin und Medizinerin Kerstin Noëlle Vokinger mit dem Nachwuchspreis Latsis ausgezeichnet. Dieser ist mit 100’000 Franken dotiert und wird an Schweizer Nachwuchsforschende bis 40 Jahre vergeben.

Kerstin Noëlle Vokinger hat in Jus und Medizin promoviert. HO/Daniel Rihs

Die Fondation Latsis und der SNF würdigen Vokinger als «Multitalent», deren interdisziplinäre Ansätze in der Schweiz «bislang einzigartig» seien. Gleichzeitig seien ihre Forschungsthemen von hoher gesellschaftlicher Relevanz. So befasst sie sich beispielsweise mit der Preisgestaltung bei Arzneimitteln zur Krebsbehandlung, mit der personalisierten Medizin sowie der Regulierung von innovativen Technologien.

Auch Bundesrat Guy Parmelin ist voll des Lobes für die zwei Wissenschaftlerinnen. Sie stünden «exemplarisch für die Exzellenz des Schweizer Forschungsplatzes», lässt sich der Wirtschafts- und Forschungsminister zitieren.

Der Marcel Benoist Preis wird seit 1920 jährlich an Forschende verliehen, die für «die Exzellenz des Forschungsplatzes Schweiz» stehen. Für die wissenschaftliche Selektion ist der Schweizerische Nationalfonds zuständig. Unter den bisherigen Gewinnern sind auch elf spätere Nobelpreisträger. Der Schweizer Nachwuchspreis Latsis wiederum wird seit 1983 jährlich durch den SNF vergeben.