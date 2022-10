Nationalfonds Überwachung von Patientendaten soll Verschreibung von Antibiotika senken Forschende der Universität Basel haben einen Weg gefunden, mithilfe von Daten der Krankenkassen Ärzte zu kontaktieren, die besonders häufig Antibiotika verschreiben.

Zwei vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierte Studien zeigen auf, wie die Schweiz den Verbrauch von Antibiotika senken könnte. (Symboldbild) Keystone

Die Daten, die den Forschenden von den drei grössten Krankenkassen zur Verfügung gestellt wurden, waren anonymisiert. Dennoch gelang es dem Team um den Basler Epidemiologen Heiner Bucher herauszufinden, welche Ärzte besonders häufig Antibiotika verschreiben. «Aus den Abrechnungsdaten von Krankenkassen lässt sich für einzelne Patientinnen und Patienten herauslesen, wann, für was und in welcher Praxis sie ein Antibiotikum erhalten haben», schreibt der Schweizerische Nationalfonds (SNF), der die Studie mitfinanziert hat, am Dienstag in einer Mitteilung.

«Auch wenn wir weder Namen noch Adressen sahen, konnten wir alle Antibiotikaverschreibungen bestimmten Ärztinnen und Ärzten zuordnen», wird Projektmitarbeiterin Soheila Aghlmandi in der Mitteilung zitiert. Wer viele Antibiotika verschreibe, könne so ein Feedback erhalten, ohne persönlich identifiziert zu werden.

Im Rahmen des Projektes erhielten 1500 Ärztinnen und Ärzte mit eher hohem Antibiotikaeinsatz jeweils alle drei Monate eine Rückmeldung. «Innerhalb der Studiendauer von zwei Jahren führten die Massnahmen allerdings zu keiner Verbesserung der Verschreibungspraxis», heisst es in der Mitteilung weiter.

Für schweizweite Überwachung müssen Krankenkassen Daten liefern

Aghlmandi zeigt sich in der Mitteilung dennoch zufrieden. «Wir haben gezeigt, dass man den Antibiotikagebrauch in der Grundversorgung kontinuierlich erfassen könnte». Dies lasse sich zu einem schweizweiten Überwachungssystem ausbauen. Voraussetzung dafür sei, dass die Krankenkassen die erforderlichen Daten lieferten.

In einer zweiten vom SNF finanzierten Studie wurde ein Schnelltest erarbeitet, mit dem das medizinische Personal erkennen kann, ob eine Lungenentzündung durch Bakterien oder Viren verursacht wurde. Dank diesem sogenannte Procalcitonin-Test könne die unnötige Verwendung von Antibiotika vermieden werden, heisst es in der Mitteilung. Die Schweizerische Gesellschaft für Infektiologie habe den Test deshalb in ihre Leitlinien zum Behandlungsmanagement von Lungenentzündungen aufgenommen. Ob sich der Test durchsetze, hänge nun davon ab, ob er von den Krankenkassen bezahlt werde.

Hintergrund der Studien ist das Problem von Antibiotikaresistenzen: Häufiger und unsachgemässer Einsatz von Antibiotika kann dazu führen, dass sich bei bestimmten Bakterienstämmen jene Mutationen durchsetzen, denen die Antibiotika nichts anhaben können. In der Veterinärmedizin werden daher Anstrengungen unternommen, den Antibiotikaeinsatz zu vermindern. Dabei gibt es erste Erfolge, in der Humanmedizin bleiben diese bisher aus.