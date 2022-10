Rangliste Um vier Plätze verbessert: ETH Zürich verteidigt ihren Spitzenplatz Die ETH Zürich ist erneut die beste Hochschule in Kontinentaleuropa. Das zeigt eine neue Hochschulrangliste. Auch andere Schweizer Bildungsstätten sind gut klassiert.

Die ETH Zürich ist die beste Hochschule ausserhalb von Grossbritannien und den USA. Keystone

Die ETH Zürich geniesst einen sehr guten Ruf. Das bestätigt sich einmal mehr in der am Dienstag veröffentlichten Hochschulrangliste des Magazins «Times Higher Education» (THE). Dort verbessert sich die Zürcher Hochschule um vier Ränge und belegt neu Platz 11 – gemeinsam mit der Columbia University aus New York. Die ETH ist damit erneut die beste Bildungsinstitution in Kontinentaleuropa.

Einen Platz verloren hat dagegen die ETH Lausanne. Sie wird neu auf Platz 41 geführt. Die Universität Zürich ist von 75 auf 82 abgerutscht. Dagegen konnte sich die Universität Bern von 101 auf 94 verbessern. Die Universitäten Basel und Lausanne sind auf 101 respektive 135 platziert. Insgesamt stellt die Schweiz sechs Hochschulen unter den Top 200. Nicht mehr dazu zählt die Universität Genf, die im Vorjahr noch Platz 197 belegte.

An der Spitze der Rangliste steht erneut die britische Universität Oxford. Dahinter folgen die Universitäten Harvard (US) und Cambridge (GB). (abi)