2. Bundesliga «Scheisssituation»: Uli Forte erlebt in Bielefeld einen holprigen Start Drei Spiele, drei Niederlagen: Uli Forte ist der Saisonstart bei seinem neuen Arbeitgeber Arminia Bielefeld gehörig missglückt. Der 48-Jährige muss früh eine erste Krise moderieren.

Uli Forte durchlebt in Ostwestfalen früh stürmische Zeiten. Keystone

Ein Höhepunkt seiner Karriere sei das, hatte er gesagt. Wirklich viel Zeit ist seither nicht vergangen, und doch muss Uli Forte bereits tunlichst aufpassen, dass sich dieser «wahr gewordene Traum» nicht schon nach wenigen Wochen in einen regelrechten Albtraum verwandelt. Denn der souveräne Pflichterfolg im DFB-Pokal gegen den Underdog FV Enders vermochte kaum zu kaschieren, dass sein neuer Job beim Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld bis anhin kaum von Erfolg gekrönt gewesen ist: drei Spiele in der Meisterschaft, drei Niederlagen. Plötzlich drängt sich in Ostwestfalen gar die Furcht auf, gleich in die Drittklassigkeit durchgereicht zu werden.

Horrorszenarien mögen reichlich verfrüht und irrational daherkommen, doch auch Forte kommt einstweilen nicht umhin, eine erste Krise zu moderieren. Eine «Scheisssituation» sei das, klagte der 48-Jährige nach der 1:2-Auswärtsniederlage bei Hansa Rostock am Samstagabend. «Ich hätte mir nie erträumt, dass das so laufen würde. Ich habe drei Spiele ohne Punkte in meiner Laufbahn noch nie erlebt.» Zwar attestierte Forte seinem Team eine Leistungssteigerung im Vergleich zur desolaten 0:3-Pleite gegen Jahn Regensburg in der Vorwoche, seine Spieler traten in seinen Augen aber «zu wenig konsequent vor dem Tor und beim letzten Pass» auf.

Rote Karte beim Debüt

Es bleibt indes zu konstatieren, dass nicht nur bei der Mannschaft Handlungsbedarf auszumachen ist. Auch Forte selbst hat bislang keine allzu glückliche Figur abgegeben, zumal die bisweilen planlosen Auftritte der Bielefelder auch immer auf den Trainer zurückfallen. Gleich bei seinem Debüt in der 2. Bundesliga in Sandhausen wurde der in der Schweiz geborene und aufgewachsene Italiener, dessen Verpflichtung – trotz seines eindringlichen Bewerbungsschreibens als in kurzer Zeit überaus erfolgreicher Yverdon-Coach – für nicht wenige überraschend gekommen war, mit Rot des Innenraums verwiesen.

Er hatte den auf ihn zufliegenden Ball sogleich wieder auf den Platz befördert und damit eine rasche Spielfortsetzung durch den Gegner unterbunden. Zumindest sah der Deutsche Fussball-Bund (DFB) im Anschluss von einer Strafe ab, weil Forte keine absichtliche Spielverzögerung zu unterstellen war. Der Platzverweis sei ein «Irrtum des Schiedsrichters» gewesen, hiess es im Nachgang.

Dass die Arminia am kommenden Wochenende auf den Hamburger SV, und damit auf einen der ernstzunehmendsten Aufstiegsaspiranten, trifft, mag in jedem Fall aber kaum zur Entspannung der diffizilen Lage beitragen. Uli Forte sah sich zu einer altbekannten Floskel genötigt: «Wir werden gleich im nächsten Spiel versuchen, den verdammten Bock umzustossen.»