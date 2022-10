2. Bundesliga Schweizer Trainer Marc Schneider bei Bundesliga-Absteiger Fürth entlassen Marc Schneider muss bei Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth seinen Trainerposten nach nur 13 Partien wieder räumen. Die Equipe aus der 2. Bundesliga steckt im Tabellenkeller fest.

Marc Schneider muss seinen Trainerposten beim kriselnden Fussball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth räumen. freshfocus

Nur ein Sieg in 13 Pflichtspielen: Trainer Marc Schneider wird aufgrund der ungenügenden Resultate beim Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth entlassen. Das teilt das Kleeblatt am Samstagvormittag mit. Die Vereinsführung zog einen Tag nach dem 2:2 gegen Hansa Rostock die Reissleine. Besonders bitter: Fürth hatte am Freitagabend den Ausgleichstreffer in der 93. Minute per Elfmeter in Überzahl kassiert.

«Wir haben in den letzten Wochen viel versucht, auch Marc hat alles versucht, aber am Ende müssen wir festhalten, dass wir uns zwar punktetechnisch leicht verbessert haben, aber nicht so, wie wir uns alle das vorstellen», lässt sich der Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi im Communiqué zitieren. Die Zusammenarbeit mit dem 42-jährigen Berner Oberländer sei menschlich aussergewöhnlich gewesen, heisst es weiter.

Out im DFB-Pokal, Tabellenkeller in der Meisterschaft

Schneider hatte das Amt in Fürth erst im Sommer von Stefan Leitl übernommen. Nachdem bereits in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den Fünftligisten Stuttgarter Kickers Schluss war, folgten weitere enttäuschende Resultate in der Meisterschaft. Die desolate Bilanz über die wettbewerbsübergreifend 13 Spiele: ein Sieg, sieben Remis und fünf Niederlagen. Vorläufig leiten nun die Co-Trainer Rainer Widmayer und Stefan Kleineheismann das Training beim Kleeblatt. Der Schweizer habe sich am Samstagmorgen noch bei der Mannschaft verabschiedet.

Die SPVGG GREUTHER FÜRTH hat Marc #Schneider von seinem Amt als Trainer freigestellt.



Bis auf Weiteres werden die Co-Trainer Rainer Widmayer und Stefan Kleineheismann das Training beim #Kleeblatt leiten.



«Leider haben wir nicht die Punkte eingefahren, wie wir das hätten können. Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft sich aus der aktuellen Situation herausarbeiten wird», so der Schweizer. Greuther Fürht steckt aktuell mit 10 Punkten auf dem 15. Rang im Tabellenkeller fest. (gav)