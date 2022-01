Slalom in Zagreb Rennen ist abgesagt: Schneeverhältnisse machen ein faires Rennen nicht möglich Wegen schlechten Schneeverhältnissen musste der Slalom in Zagreb am Mittwoch abgesagt werden. Das Rennen wird am Donnerstag zwar gestartet, doch nach 19 Fahrern wieder abgebrochen.

Die Helfer versuchen alles, um in Zagreb eine harte Unterlage hinzukriegen. Am Ende reicht es nicht. freshfocus

Am Mittwoch musste der Slalom in Zagreb wegen schlechten Schneeverhältnissen noch abgesagt werden. Einen Tag später sieht es besser aus. Rund 15 Zentimeter Neuschnee sind über Nacht am Bärenberg dazugekommen. Was optisch nach einer deutlichen Verbesserung aussieht, entpuppt sich weiterhin als eine komplizierte Unterlage. Die Piste bereits nach wenigen Fahrern gebrochen.

Immer wieder muss das Rennen unterbrochen werden. Die unermüdlichen Helfer versuchen mit Salz und Wasser eine harte Basis hinzukriegen – es misslingt. Nach 19 Fahrern muss das Rennen abgebrochen werden. Eine faire Fortführung kann nicht gewährleistet werden. Fahrer, die fehlerfrei ins Ziel kommen, fangen sich über drei Sekunden Rückstand ein.

«Ich hatte überhaupt keinen Spass», so Daniel Yule. Auch Luca Aerni wählt im TV-Interview deutliche Worte: «Das hatte wenig mit Skifahren zu tun. Mit unserem Material ist das fast nicht machbar. Man sollte unsere Gesundheit und unsere Saison nicht so aufs Spiel setzen.» Die Rennleitung erhört schliesslich die Fahrer und trifft die einzig richtige Entscheidung.