Wer übernimmt beim Meister?

André Breitenreiter hat den FC Zürich in Richtung Bundesliga verlassen und heuert nun bei der TSG Hoffenheim an. In wenigen Augenblicken stellen die Zürcher ihren neuen Trainer vor. In den Medien geistert immer wieder der Name des deutschen Franco Foda rum. Der 56-Jährige war zwischen 2017 und März dieses Jahres an der Seitenlinie der österreichischen Nationalmannschaft.