Riesenslalom in Courchevel/Méribel Odermatt führt trotz Schrecksekunde bei Halbzeit – vier Schweizer in Top 7 Marco Odermatt führt nach dem 1. Lauf des letzten Riesenslaloms der Saison. Der 24-jährige Nidwaldner ist damit drauf und dran, Schweizer Geschichte zu schreiben. Und auch drei weitere Swiss-Ski-Athleten dürfen sich Hoffnungen auf das Podest machen.

Marco Odermatt liegt nach dem 1. Lauf des Riesenslaloms in Courchevel/Méribel in Führung. Die Müdigkeit macht sich bei dem Schweizer dennoch langsam bemerkbar. Keystone

Marco Odermatt ist in den sieben bisherigen Riesenslalom-Rennen der Saison jedes Mal aufs Podest gefahren. Sowohl die kleine als auch die grosse Kristallkugel hat sich der 24-jährige Nidwaldner damit bereits gesichert. Für den Schweizer geht es im letzten Riesenslalom der Saison im französischen Courchevel/Méribel nun also um ein weiteres Kapitel in den Geschichtsbüchern. Mit einem neuerlichen Podestplatz wäre er der erste Schweizer, der in einer Saison in jedem Rennen dieser Disziplin auf dem Treppchen steht.

Und nach dem 1. Lauf hat Marco Odermatt beste Voraussetzungen geschaffen, diesen Rekord auch zu erreichen. Der Schweizer durfte den Lauf eröffnen, profitierte von einer tadellosen Piste. Bei der ersten Welle erlebte Odermatt dann aber eine Schrecksekunde:

«Ich habe mich ein wenig müde gefühlt und dann ist das Missgeschick passiert» ...

... blickt der 24-Jährige im TV-Interview nach dem 1. Lauf zurück. Dennoch liess sich Odermatt nicht aus der Ruhe bringen und führt bei Halbzeit. Der Norweger Lucas Braathen kam dem Schweizer mit einem Rückstand von zwei Zehntel am nächsten. Auf dem dritten Zwischenang folgt mit Justin Murisier bereits der zweite Schweizer (+0.50). Auch zwei weitere Swiss-Ski-Athleten vermochten im 1. Lauf zu überzeugen: Loïc Meillard lauert auf dem vierten Platz (+0.55) und Gino Caviezel auf dem siebten Platz (+0.75).

Wenn der Wettkampf nach der Logik der bisherigen Saison verläuft, dann wird der Sieger am Samstag in Courchevel/Méribel ebenfalls wieder Marco Odermatt heissen. Vier Siege gingen in diesem Winter bereits auf sein Konto, drei auf jenes des Norwegers Henrik Kristoffersen. Weil Letzterer im 1. Durchgang jedoch bereits ausgeschieden ist, fehlt der ärgste Widersacher des Schweizers. Ab 12 Uhr folgt die Entscheidung.