Riesenslalom in Courchevel/Méribel Shiffrin in Führung– Gut-Behrami in Tuchfühlung mit dem Podest Lara Gut-Behrami liegt nach dem 1. Lauf des letzten Riesenslaloms der Saison in Lauerposition. Die 30-jährige Tessinerin verliert als Fünfte 48 Hundertstel aufs Podest. Mikaela Shiffrin ist bei Halbzeit an der Spitze.

Lara Gut-Behrami darf sich noch Hoffnungen auf das Podest machen. Nach dem 1. Lauf im Riesenslalom von Courchevel/Méribel liegt sie auf dem 5. Zwischenrang. Keystone

Lara Gut-Behrami darf sich bei Halbzeit des letzten Wettkampftags der Weltcupsaison noch Hoffnungen auf eine Podestplatzierung machen. Die 30-jährige Tessinerin liegt nach dem 1. Lauf des Riesenslaloms im französischen Courchevel/Méribel auf dem 5. Platz. Obwohl die Schweizerin mit der Startnummer 12 eine bereits deutlich ramponierte Piste vorfand, fand sie das Rezept, um mit diesem Umstand umzugehen. Auf die Bestzeit büsste Gut-Behrami 1.32 Sekunden ein, das Treppchen liegt mit 48 Hundertstel in Reichweite.

Mikaela Shiffrin, die bereits als Gesamtweltcupsiegerin feststeht, ist der Konkurrenz im 1. Lauf um die Ohren gefahren. Auf die zweitplatzierte Italienerin Federica Brignone weist die Amerikanerin einen Vorsprung von 0.82 Sekunden auf. Die Norwegerin Ragnhild Mowinckel ist Dritte (+0.84). Damit hat Shiffrin auch noch alle Chancen, um sich auch die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin zu ergattern.

Gisin souverän, Holdener mit grossen Zeitverlust

Michelle Gisin liess sich vom gestrigen Sturz im Slalom nicht viel anmerken. Die 28-jährige Engelbergerin konnte auf dem 9. Platz (+1.66) den Schaden in Grenzen halten. «Ich verspüre noch leichte Schmerzen. Es ist aber toll, dass ich überhaupt fahren kann», so Gisin im TV-Interview.

Deutlich schlechter lief es Wendy Holdener. Die 28-jährige Schwyzerin liegt auf dem 24. Platz und verlor gleich 3.69 Sekunden auf die Spitzenzeit. Verständlich, wenn man bedenkt, dass Holdener vor einer Woche in dieser Disziplin in Are gestürzt ist. Sie zog sich eine Schnittwunde am Unterschenkel zu, die genäht werden musste. Das nötige Risiko liess sie deshalb vermissen. Ab 12 Uhr folgt der Entscheidungslauf. (gav)