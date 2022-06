Abschied in der Heimat? Spielt Roger Federer in Basel zum letzten Mal? Tennis-Legende McEnroe glaubt an baldiges Karriereende Roger Federer bereitet derzeit sein Comeback vor. Doch soll dieses nur von kurzer Dauer sein? Tennis-Legende John McEnroe glaubt, dass der Schweizer sich noch in diesem Jahr verabschieden wird.

John McEnroe (links) glaubt, dass sich Roger Federer noch in diesem Jahr von der Tennisbühne verabschieden wird. Keystone

7. Juli 2021: Roger Federer bestreitet auf dem Center-Court im Wimbledon den Viertelfinal. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger verliert die Partie gegen den Polen Hubert Hurkacz klar in drei Sätzen. Beinahe ein Jahr ist seit seiner letzten Partie schon ins Land gezogen. Eine Ewigkeit für all seine Fans, die sich nichts sehnlicher als eine Rückkehr wünschen.

Seit Januar 2020 konnte sich der Baselbieter bloss 19 Mal auf dem Platz präsentieren. Drei Mal musste er sich am Knie operieren lassen. Klar, dass sich der 40-Jährige, der im August seinen 41. Geburtstag feiern wird, immer wieder mit der Frage des Rücktritts konfrontiert sieht.

McEnroe glaubt an Rücktritt in diesem Jahr

Einer, der zu wissen glaubt, wann das Karriereende des Schweizers Tatsache wird, ist John McEnroe. Der siebenfache Grand-Slam-Sieger und ehemalige Nummer 1 der Welt sieht beim Heimturnier in Basel die ideale Möglichkeit, um die Tennisbühne zu verlassen: «Ich könnte mich irren, aber ich habe das Gefühl, dass er sich in seiner Heimat in der Schweiz verabschieden wird. Wer weiss. Wir werden sehen, was ihn wirklich glücklich macht», so der 63-jährige US-Amerikaner gegenüber der italienischen Zeitung La Repubblica.

Federers Rücktritt also quasi in der eigenen Stube vor heimischen Fans? Klingt auf den ersten Blick plausibel. Mit zehn Titeln ist er in Basel Rekordchampion. Als 12-Jähriger unternahm Roger 1993 die ersten Schritte als Balljunge an den Swiss Indoors. Damals eiferte er so seinen Idolen nach. Inzwischen wurde das grosse Pizzaessen mit ihm und den Ballkids nach dem Final-Sonntag zur Tradition. Ein Kreis würde sich demzufolge also schliessen.

Wunsch nach Auftritt in Wimbledon

Dennoch ist es schwer vorstellbar, dass es soweit kommen wird. Nicht, weil die Bühne nicht perfekt wäre, sondern weil Roger Federer noch Lust auf mehr Tennis verspürt. «Ob ich 2022 oder erst 2023 zurückkehre, mit 40 oder 41 Jahren – das macht für mich keinen grossen Unterschied», sagte der Schweizer vergangenes Jahr gegenüber «Le Matin». Damit deutete er an, dass er noch nicht bereit sei, den Zeithorizont einzuschränken.

Was ebenfalls gegen einen Abschied spricht, ist der Wunsch nach einem weiteren Auftritt auf dem heiligen Rasen in Wimbledon, seinem Lieblingsturnier. «Die Fans haben Besseres verdient als den Eindruck, den meine Rasensaison hinterlassen hat.» Federer hat in den letzten zwei Jahren viele Strapazen auf sich genommen. Es ist wahrscheinlich, dass er seine Karriere mindestens um ein weiteres Jahr ergänzen möchte.

Nicht mehr in der Weltrangliste

Am 9. September 1997 tauchte der Name Federer erstmals in der Weltrangliste auf. Auf dem 803. Rang wurde er damals geführt, aktuell auf Position 47. Mitte Juli wird er nach 25 Jahren komplett aus dem Ranking verschwinden, weil er in Wimbledon keine Punkte holen kann. In den Überlegungen zum Comeback spielt das keine Rolle. Der 40-Jährige bereitet sich derzeit eifrig darauf vor, lässt seine Anhänger mit Sequenzen aus dem Training in den sozialen Medien immer wieder an den Fortschritten teilhaben.

Auf den Platz soll Roger Federer am Laver Cup in London (23. bis 25. September) zurückkehren. Spätestens dann wird der Baselbieter wieder auf John McEnroe treffen, der als Captain für das «Team Welt» fungiert. Vielleicht um ihn und seine Anhänger zu beruhigen, dass die Reise im Tennis-Zirkus noch nicht zu Ende ist.