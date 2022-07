Alabama Viele Ostschweizer Sportlerinnen und Sportler beteiligen sich an den World Games in den USA Die World Games gelten als die Olympischen Spiele der nicht-olympischen Sportarten. Unihockey und Faustball zum Beispiel. In diesen beiden Disziplinen ist die Ostschweiz in Birmingham stark vertreten.

Die Schweizer Faustballerinnen streben bei ihrer ersten World-Games-Teilnahme eine Medaille an. Bild: Fabio Baranzini / Swiss Faustball

(red) Die World Games beginnen am Donnerstag, 7. Juli. Am Mittwoch flogen die Faustballerinnen und Faustballer an den Austragungsort im US-Bundesstaat Alabama.

Medaillen sind das Ziel

Für die Faustballerspielerinnen ist Birmingham eine Premiere: Erstmals wird an den World Games auch ein Frauenturnier ausgetragen. Aber auch für mehr als die Hälfte der Männer sind die World Games Neuland. Vom aktuellen Kader, das zehn Spieler umfasst, waren 2017 in Polen an den vergangenen World Games die beiden Angreifer Raphael Schlattinger und Ueli Rebsamen sowie die Abwehrspieler Luca Flückiger und Nicolas Fehr mit dabei. Damals verpassten die Schweizer den Titel nur hauchdünn. In einem spektakulären Final mussten sie sich Deutschland mit 3:4 geschlagen geben.

Die Schweizer Männer messen sich in der Gruppenphase der World Games mit Deutschland, Chile und Argentinien. Bild: Lars Neumann / Swiss Faustball

Auch in diesem Jahr setzen sich die Schweizer Männer eine Medaille zum Ziel. Keine einfache Aufgabe. Denn nimmt man die WM 2019 in Winterthur zum Gradmesser, sind die Schweizer Männer derzeit die Nummer vier der Welt hinter dem Trio Deutschland, Österreich und Brasilien. «Wenn wir auf unserem höchsten Level mehrere Sätze aneinanderreihen können, dann können wir Brasilien und Österreich besiegen. Wenn uns das gelingt, wäre das ein super Erfolg für uns», sagt Nationaltrainer Oliver Lang.

Das Schweizer Frauennationalteam wurde in eine Gruppe mit Österreich und den USA gelost. Gegen die Österreicherinnen hat das Team von Trainer Anton Lässer den letzten Ernstkampf im WM-Halbfinal verloren. Gegen die USA dagegen sind die Schweizerinnen die deutlichen Favoritinnen. Genau wie die Männer setzen sich auch die Schweizerinnen eine Medaille zum Ziel.

Schweizer Frauen bestreiten Eröffnungsspiel

Am Sonntag bestreiten die Schweizerinnen das Eröffnungsspiel gegen die USA. Die Männer greifen am Sonntagabend ins Spielgeschehen ein und messen sich mit Argentinien.

Schweizer Kader Faustball

Männer: Tim Egolf (Angriff, STV Oberentfelden), Joël Fehr (Angriff, FG Elgg-Ettenhausen), Nicolas Fehr (Abwehr, FG Elgg-Ettenhausen), Luca Flückiger (Abwehr, STV Wigoltingen), Leon Heitz (Abwehr, FG Elgg-Ettenhausen), Silvan Jung (Zuspiel, FG Rickenbach-Wilen), Ueli Rebsamen (Angriff, STV Wigoltingen), Raphael Schlattinger (Angriff, TSV Calw), Cédric Steinbauer (Abwehr, STV Affeltrangen), Rico Strassmann (Zuspiel, FG Elgg-Ettenhausen).

Frauen: Tanja Bognar (Angriff, SVD Diepoldsau), Jamie Bucher (Zuspiel, SVD Diepoldsau), Noemi Egolf (Zuspiel, STV Oberentfelden), Fabienne Frischknecht (Abwehr, Faustball Kreuzlingen), Rahel Hess (Angriff, Faustball Kreuzlingen), Adéla Lang (Angriff, FB Elgg), Sarina Mattle (Abwehr, SVD Diepoldsau), Sara Peterhans (Angriff, Faustball Kreuzlingen), Seraina Schenker (Abwehr, FB Neuendorf), Mirjam Schlattinger (Abwehr, SVD Diepoldsau).

Ein Türöffner für die Olympischen Spiele

Die World Games gelten als Türöffner für die Aufnahme ins Programm der Olympischen Spiele und sind darum von grosser Bedeutung für alle teilnehmenden Sportarten. Nur alle vier Jahre findet der Event statt, aufgrund der Coronapandemie wurde er um ein Jahr auf den 7.-17. Juli 2022 verschoben. Über 3’600 Athletinnen und Athleten aus 34 Sportarten nehmen diesmal teil. Mittendrin das Schweizer Männer-Nationalteam im Unihockey mit Michael Schiess vom UHC Waldkirch-St.Gallen.

Michael Schiess im Playoffspiel gegen Köniz. Reto Martin

Zum zweiten Mal nach 2017 ist Unihockey offiziell Teil des Grossevents. Wie in Polen 2017 findet in Birmingham wieder ein Unihockey-Männerturnier statt. Die fünf besten europäischen Teams (Schweden, Finnland, Tschechien, Schweiz, Lettland), das beste Team aus Amerika (Kanada) und das beste Team aus Asien Ozeanien (Thailand) sowie Gastgeber Amerika spielen um den Titel an den World Games.

Die Schweiz trifft zum Auftakt des Turniers am Freitag, 8. Juli, auf Thailand, die Weltnummer 14, und somit den schwächsten Gegner. Noch nie hat die Schweiz gegen Thailand gespielt. Tags darauf folgt das Spiel gegen Lettland (Weltnummer 5) und zum Abschluss der Gruppenphase steht die Partie gegen Weltmeister Schweden an. Auf die Schweden trafen die Schweizer bereits an den letzten World Games und verloren dort sowohl das Gruppen- wie auch das Finalspiel.

Das Schweizer Kader Unihockey

Torhüter: Pascal Meier (HC Rychenberg Winterthur), Christoph Reich (Chur Unihockey)

Feldspieler: Jan Zaugg, Luca Graf (Floorball Köniz), Tobias Heller, Paolo Riedi, Noël Seiler (GC Unihockey), Nils Conrad, Nicola Bischofberger (HC Rychenberg Winterthur), Manuel Maurer (Växjö IBK, SWE), Tim Braillard (UHC Alligator Malans), Michael Schiess (UHC Waldkirch-St. Gallen), Jan Bürki (FBK Kalmarsund, SWE), Patrick Mendelin (Unihockey Basel Regio).