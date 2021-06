American Football Er wagt den mutigen Schritt: Carl Nassib outet sich als erster aktiver Football-Spieler Football-Profi Carl Nassib von den Las Vegas Raiders hat sich als erster aktiver Spieler der US-Footballliga NFL offen zu seiner Homosexualität bekannt.

Carl Nassib spielt bei den Las Vegas Raiders. Keystone

«Ich wollte nur kurz sagen, dass ich schwul bin. Ich wollte das schon eine ganze Weile tun, nun fühle ich mich bereit das loszuwerden», gab der 28-Jährige in einem Video auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt.

«Die NFL-Familie ist stolz, dass Carl heute so mutig die Wahrheit mitgeteilt hat. Wir teilen seine Hoffnung, dass so ein Statement wie seins auf dem Weg zur Gleichberechtigung der LGBTQ-Gemeinschaft schon bald keinen Meldungswert mehr hat», sagte Commissioner Roger Goodell.

Nassib sagte, er zerbreche sich bereits seit 15 Jahren den Kopf wegen dieses Moments. Die Unterstützung seiner Familie, seiner Freunde sowie seiner Trainer und Teamkollegen habe ihn ermutigt, sein Coming Out zu wagen. «Ich hätte das ohne sie niemals tun können», so der Defensive End.

Raiders-Eigentümer Mark Davis unterstützte seinen Spieler. «Es ist 2021. Es ändert meine Meinung über ihn als Person oder als Raider kein bisschen», so Davis bei ESPN. Nassib spielt seit 2016 in der NFL, vor seinem Engagement in Las Vegas stand Nassib bereits bei den Cleveland Browns und den Tampa Bay Buccaneers unter Vertrag.