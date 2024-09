American Football Erstes Schweizer Team auf europäischer Bühne: Was Sie über die Helvetic Guards wissen müssen Mit den Helvetic Guards tritt zum ersten Mal ein Schweizer Team in der Euopean League of Football an. Was ist das für eine Liga? Was steckt hinter dem Projekt der Guards? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum neuen Schweizer Aushängeschild des American Football.

Eine Szene aus der letztjährigen ELF-Partie zwischen den Cologne Centurions und den Istanbul Rams. Bild: Marc Junge/Cologne Centurions

Am vergangenen Wochenende startete die European League of Football (ELF) in ihre dritte Austragung. Zum ersten Mal mit dabei: die Helvetic Guards mit Sitz in Zürich. Es ist das erste professionelle American-Football-Team der Schweiz. Vor der Heimspielpremiere am Sonntag gegen die Raiders Tirol klären wir die wichtigsten Fragen und Antworten zu diesem Projekt.

Was ist die European League of Football?

Die European League of Football (ELF) wurde im November 2020 ins Leben gerufen und gilt als höchste europäische Liga. Sie richtet sich stark nach dem amerikanischen Vorbild der National Football League (NFL) aus. Dies lässt sich nur schon daran erkennen, dass die ELF auf einem Franchise-System basiert. Die Teams sind entsprechend wie in US-amerikanischen Sportligen üblich Lizenznehmer der Liga und werden nicht autonom geführt.

In der dritten ELF-Saison nehmen insgesamt 17 Mannschaften aus 9 Nationen teil, mittelfristig sollen 15 Nationen ein Team stellen. Start ist jeweils Anfang Juni, der Final wird dieses Jahr am 24. September in Duisburg ausgetragen. Das Ziel der Liga ist es, die Sportart in Europa mit einem einheitlichen Konstrukt, welches eine Art Champions League des American Footballs darstellt, weiterhin zu fördern.

Wie lautet der Modus der Liga?

Es wird in drei verschiedenen Gruppen, auch Conferences genannt, gespielt. Dabei wird zwischen «East», «Central» und «West» unterschieden. In jeder Gruppe werden zwölf Spiele innerhalb von 14 Wochen bestritten, in welchen jede Mannschaft auf alle Teams der Conference je zweimal trifft. Die drei Conference-Sieger sowie die drei nächstbesten Teams qualifizieren sich für die Playoffs, wo dann die Halbfinalisten ermittelt werden.

Die Helvetic Guards vor ihrem ersten Pflichtspiel in Barcelona Lars Kauz

Wer sind die Helvetic Guards?

Die Helvetic Guards sind ein neugegründetes Schweizer American-Football-Team, welches in der aktuellen EFL-Saison zum ersten Mal an den Start geht. Die Guards wollen die Sportart in der Schweiz populärer machen und sehen sich als nationalen Repräsentanten auf europäischer Bühne. Das Kader besteht aus 60 Athleten, drei Viertel davon sind Schweizer Herkunft und vielfach auch Nationalspieler.

Obwohl die Franchise ihren Sitz in Zürich hat, trägt sie die Partien im Stadion Bergholz des Challenge-League-Klubs FC Wil aus. Ihre Partien bestreiten die Guards in der Gruppe «Central», Gegner sind die Barcelona Dragons, Milano Seamen, Munich Ravens, Stuttgart Surge sowie die Raiders Tirol.

Wer sind die treibenden Kräfte hinter den Guards?

Das Projekt wurde vor gut zwei Jahren von einer Gruppe um den heutigen General Manager Toni Zöller präsentiert. Der Deutsche war zuvor wie weitere Verantwortlichen der Guards Teil des deutschen Landesligisten Konstanz Pirates. Als eine der ersten Amtshandlungen wurde Don Clemons als Berater in die Organisation eingebunden, welcher ein grosses Netzwerk in der Branche besitzt. Dank Clemons konnte auch der Amerikaner Norm Chow als Trainer verpflichtet werden. Chow ist ein erfahrener Coach und verfügt bereits über NFL-Erfahrungen. Im März dieses Jahres wurde zudem bekannt, dass Jörg Behrendt neuer Besitzer der Guards wird. Behrendt hat in der Schweiz eine lange Football-Vergangenheit und gründete unter anderem die Emmen Dragons.

Coach Norm Chow kennt die American-Football-Szene in- und auswendig. Bild: Guards

Woher stammen die finanziellen Ressourcen?

Das Geld, welches zum Aufbau der Organisation benötigt wurde, stammt laut Zöller zu einem grossen Teil aus Eigenkapital. In einem künftigen Schritt sollen die Einnahmen mehrheitlich durch den Verkauf von Tickets und Fanartikeln sowie durch das Sponsoring generiert werden. Es wird sich zeigen, ob das Interesse dafür in der Schweiz gross genug ist.

Wie lauten die Ziele für die Organisation?

In der ersten Saison will man vorerst einmal Fuss fassen und sich an das Niveau gewöhnen. Ab der dritten Saison will man sich gemäss Zöller dauerhaft an der Spitze etablieren und bis dahin auch eine solide Fanbasis aufbauen, welche sich an den Spieltagen in Wil bemerkbar macht. Die Wahl auf den Standort Wil fiel nebst der Nähe zum Flughafen in Kloten unter anderem auch deshalb, weil viel Platz hinter der Haupttribüne vorherrscht. Damit kann man dem Zuschauer ein ordentliches Rahmenprogramm anbieten und einen richtigen Event generieren, wie es im American Football üblich ist. Für die nächsten Jahre wird ein Zuschauerschnitt von 2000 bis 3000 angestrebt.

Wo wird die Liga übertragen?

Pro Spieltag werden jeweils zwei Sonntagspartien auf dem Free-TV-Sender ProSieben Maxx ausgestrahlt. Auf ran.de gibt es zudem eine weitere Partie pro Spieltag sowie jegliche Highlights zu sehen.